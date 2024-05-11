Байрамян: «В прошлом сезоне ставили пенальти, а в этом — нет»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал влияние судейства на игру команды в этом сезоне.

«Мы точно не стали меньше создавать моментов. Но вот так происходит. В прошлом сезоне ставили пенальти, а в этом — нет. Кому-то дают больше пенальти. Судейство особо не поменялось — арбитры как в том году делали свою работу, так и в этом. Никакой разницы не вижу», — цитирует Sport24 Байрамяна.

После 27 туров «Ростов» занимет 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.