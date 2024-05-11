Президент ИИХФ объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных в трансляции матча ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» назвал причину отсутствия России в списке самых титулованных сборных на чемпионатах мира.

Во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и США 5:2 в телетрансляции появилась графика о том, что шведы — третья сборная по количеству золотых медалей чемпионатов мира (11): чаще них ЧМ выигрывали лишь Чехия (12 трофеев) и Канада (28).

Однако на самом деле Россия занимает второе место с 27 золотыми медалями, что не было отражено в трансляции.

«Нет никакой конкретной причины. Это ошибка», — сказал Тардиф «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).