Председатель судейского комитета РФС пояснил некоторые решения, касавшиеся карьеры российских арбитров, и рассказал, что может случиться ближайшим летом.

— В воскресенье и понедельник появились новости о Михаиле Вилкове. Вы подтвердили, что он больше не будет работать арбитром — его карьера завершена. Одна из причин — утрата доверия. Что это значит?

— Первое отстранение Вилкова в этом сезоне произошло после того, как он солгал (это случилось в октябре 2020 года после матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (3:1). — Прим. А.Б.). Он был освобожден на восемь матчей и приступил к работе в РПЛ в 20-м туре. Тогда как раз использовалась формулировка «утрата доверия». Сейчас у нас нет доказательств предвзятого судейства, иначе его работой на игре «Локомотив» — «Ростов» занимались бы правоохранительные органы. Но могу сказать, что совершенные ошибки не соответствовали уровню этого судьи. Он не должен был так ошибаться.

— Что решила во вторник экспертно-судейская комиссия при президенте РФС?

— Эксперты определили, что судья ошибся (на 52-й минуте судья удалил полузащитника гостей Армина Гиговича, показав ему вторую желтую карточку, а на 64-й минуте наказал ростовчан 11-метровым ударом. — Прим. А.Б.). Итог голосования — 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти. Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу. Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок «Локомотива». Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова».

— Вилкова уже в апреле исключат из списка судей РПЛ?

— Нет, он просто перестанет получать назначения. А перед стартом сезона-2021/22 я поставлю вопрос перед судейским комитетом о том, чтобы не вводить его в новый список арбитров. Ни в РПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ.

— Сейчас из-за травмы не может судить Алексей Матюнин. Из-за нарушения дисциплинарного регламента УЕФА отстранен до середины июня Сергей Лапочкин. Несколько туров не будет работать Кирилл Левников. Хватит судей?

— Пока да. Но мы идем на пределе своих возможностей. Понимаете, мы готовы пойти на такие шаги, несмотря на дефицит арбитров. Это принципиальная позиция. Надеюсь, в июне трое судей получат лицензии ВАР и смогут судить игры чемпионата России. Тогда мы справимся с дефицитом. Также хочу сказать, что по окончании сезона возможны дальнейшие изменения, касающиеся судейского корпуса.

— Вы имеете в виду исключение из списка еще каких-то арбитров помимо Вилкова?

— Да.

— Много?

— Не готов говорить сейчас о количестве. Решение примем по итогам анализа всего сезона.

— По какой статье, если так можно выразиться, сейчас идет Кирилл Левников?

— По судейству матча «Локомотив» — «Спартак» к нему нет никаких вопросов. Он прекрасно отсудил, все его решения поддержала экспертно-судейская комиссия. Общее мнение: он работал очень профессионально. Претензии связаны с другим. Его ситуация похожа на ситуацию Лапочкина, когда ему вернулось бумерангом в голову то, что он вовремя не проинформировал о факте подхода к нему определенных людей. У Левникова — прямое нарушение положения, которое запрещает нахождение в судейской посторонних лиц. Начальник команды «Локомотив» Сухина зашел четыре раза. Левников почему-то посчитал этот факт второстепенным.

Я планомерно пытаюсь и очень хочу добиться того, чтобы судьи следовали регламенту и не считали зазорным незамедлительно информировать о его нарушении. Они должны этому научиться. Иначе их в Европе будет ждать то, что случилось с Лапочкиным. У Сергея была проходная игра, он не сделал ошибок, однозначно никем не был заинтересован. Это человек с очень хорошей репутацией. Но спустя два года тот случай, тот факт, что он не последовал регламенту, может стать основанием для завершения его карьеры. Наши судьи должны понять: положения пишутся, чтобы их выполняли. Это простые истины, они должны жить по правилам, а не по понятиям. Пока не поймут, будут возникать такие недоразумения.

Левников все понял, понял свою ошибку, извинился. А с профессиональной точки зрения к его судейству в той игре вопросов не было.