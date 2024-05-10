«Краснодар» рассчитывает выручить за Волкова порядка 5 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» рассчитывает выручить за защитника Сергея Волкова порядка 5 миллионов евро. Переговоры между клубами уже начались.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Волковым интересуется «Зенит».

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах и отличился тремя голевыми передачами. Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2025 года.