Российских судей снова может возглавить итальянец. Каков кредит доверия у Кашшаи?

По данным «СЭ», есть вероятность, что в российский судейский корпус снова придут итальянцы, как это было несколько лет назад, когда наших арбитров возглавлял Роберто Розетти.

Один из специалистов из Италии может возглавить департамент судейства РФС, второй — стать куратором проекта ВАР.

Информация о расставании с Виктором Кашшаи появляется не впервые. Еще в прошлом году говорилось о возможности его замены на Равшана Ирматова или Милорада Мажича. Но венгерский специалист сохранил свою должность. Его контракт с РФС действует до конца сезона-2021/22.

Сезон-2021/22 в Тинькофф чемпионате России стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».