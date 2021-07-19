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Судейство

Российских судей снова может возглавить итальянец. Каков кредит доверия у Кашшаи?

14:12
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Арбитр Сергей Карасев показывает желтую карточку. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», есть вероятность, что в российский судейский корпус снова придут итальянцы, как это было несколько лет назад, когда наших арбитров возглавлял Роберто Розетти.

Один из специалистов из Италии может возглавить департамент судейства РФС, второй — стать куратором проекта ВАР.

Информация о расставании с Виктором Кашшаи появляется не впервые. Еще в прошлом году говорилось о возможности его замены на Равшана Ирматова или Милорада Мажича. Но венгерский специалист сохранил свою должность. Его контракт с РФС действует до конца сезона-2021/22.

Сезон-2021/22 в Тинькофф чемпионате России стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

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Александр Бобров все материалы автора

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