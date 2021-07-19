Российских судей снова может возглавить итальянец. Каков кредит доверия у Кашшаи?
14:12
По данным «СЭ», есть вероятность, что в российский судейский корпус снова придут итальянцы, как это было несколько лет назад, когда наших арбитров возглавлял Роберто Розетти.
Один из специалистов из Италии может возглавить департамент судейства РФС, второй — стать куратором проекта ВАР.
Информация о расставании с Виктором Кашшаи появляется не впервые. Еще в прошлом году говорилось о возможности его замены на Равшана Ирматова или Милорада Мажича. Но венгерский специалист сохранил свою должность. Его контракт с РФС действует до конца сезона-2021/22.
Сезон-2021/22 в Тинькофф чемпионате России стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».
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