Ташуев: «Каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в «Спартаке»

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос, хотел бы он работать в «Спартаке».

«Меня это не касается — меня никто не приглашает. Я и другие тренеры, поработавшие в премьер-лиге, всегда готовы и хотим работать на топ-уровне. Если я беру команду не самого высокого уровня, ставлю игру с футболистами, которые ниже классом игроков «Спартака», и добиваюсь успеха... Почему тренер, который ставит игру в команде с низким бюджетом по сравнению с другими и обыгрывает «Спартак», не может стать возглавить красно-белых?

Этот же тренер будет работать с футболистами, которые выше уровнем! Если ты добиваешься успеха с командой с низким бюджетом и с не самыми сильными футболистами, значит, тебе нужно идти дальше! Но нужно, чтобы тебе доверяли. Конечно, каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в «Спартаке», — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.