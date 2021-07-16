Судейство на Евро: только один скандал, наш Карасев среди лучших

Подводим итоги работы арбитров на чемпионате Европы.

Сравнение

По качеству судейства Евро-2020 — едва ли не лучший турнир в этом веке. Он прошел почти без скандалов и с незначительным числом серьезных ошибок. Арбитры давали играть, футболисты и тренеры давали судить. Чистое игровое время в среднем увеличилось на 2 минуты и 21 секунду.

Турнир позади — забудьте о нем. И не ждите, что на таком же уровне будут работать арбитры в английской или российской премьер-лиге, бундеслиге или серии А. Не пытайтесь долго сравнивать и ждать того же. Разные соревнования, разные установки, разный уровень самих судей.

На Евро судили те, кто входит в элитную группу рефери УЕФА, и одна из лучших бригад из Южной Америки. В ВАР-центре в Ньоне следили — за каждым действием на поле, за каждым решением коллеги — трасширенные группы видеоассистентов: в каждую из них входил видеоарбитр и три его помощника. Один специализировался только на оценке офсайдных ситуаций. Огромная заслуга в том, что ВАР показали едва ли не 100-процентный результат и работали четко и слаженно, принадлежит испанцу Карлосу Веласко Карбальо. Он курировал и тренировал видеоарбитров.

Конечно, такие условия невозможно создать ни в одном из чемпионатов стран. Но нужно выделить лучшее и попробовать применить у себя в стране.

Самое главное, что УЕФА сохранил ведущую роль судьи, работающего в поле. При этом футболисты не ставили под сомнение авторитет рефери.

Орель Гринфельд. Фото Getty Images

Правила и управление игрой

Несколько иначе, чем, к примеру, в РПЛ, судьи трактовали правила игры, выполняя установки, данные им судейским комитетом УЕФА перед турниром.

В первую очередь это касалось применения дисциплинарных санкций — арбитры не разбрасывались желтыми и красными карточками. Немалая заслуга в том, что число предупреждений значительно снизилось, принадлежит игрокам и тренерам. Они вели себя очень дисциплинированно на поле и за его пределами: в 51 матче тренерам, администраторам и врачам не было вынесено ни одного предупреждения. Но и рефери не лезли ежесекундно в карман, больше полагаясь на другие способы воздействия на футболистов и иные методы управления игрой.

В итоге арбитры показали всего 149 желтых карточек и однажды (только однажды) вынесли два предупреждения в матче одному и тому же игроку (Крыховяку). В 2016-м «горчичников» было чуть больше двух сотен. То есть сейчас их оказалось меньше на целую четверть! А удалений с прямой красной карточкой всего пять — в среднем один раз в десяти играх.

В первых же матчах бросилось в глаза, что судьи на Евро иначе трактуют ситуации с «наступами» — когда футболист наступал или бил шипами соперника в голеностоп. В нескольких эпизодах были пропуски таких фолов (российские судьи намного глазастее), а когда они фиксировались, нарушители наказывались только штрафными ударами без вынесения предупреждений (у нас в чемпионате-2020/21 судья обычно доставал желтую карточку).

Не уверен, что у нас поддержали бы то решение, которое принял Бьерн Кайперс на 114-й минуте финального матча Италия — Англия. Он не стал удалять Жоржинью, ограничившись вынесением предупреждения итальянцу. Тот, рискуя нанести травму сопернику, ударил Грилиша шипами в бедро. Основания для применения красной карточки у судьи были, но он решил не прибегать к столь суровому наказанию, дав командам доиграть финал в полных составах. Видеоарбитры в этой ситуации вмешаться не могли и не вмешались. Предположу, что в РПЛ арбитр поступил бы строже.

Пропуск наступа, похоже, стоил работы на Евро израильтянину Орелю Гринфельду. На 8-й минуте матча 2-го тура Голландия — Австрия он допустил серьезную ошибку в ключевом эпизоде, не увидев фол Алабы. Судья находился в хорошей позиции, обзор ему никто не перекрывал, но он не заметил, что капитан австрийцев наступил шипами на голеностоп Дюмфрису. Не помог рефери его первый ассистент Рой Хассан.

Гринфельд должен был самостоятельно разобраться в ситуации и без посторонней помощи назначить 11-метровый удар. Однако делать это пришлось только после вмешательства видеоассистентов. Ореля еще раз назначили на одну из игр группового этапа, но уже в качестве резервного. На этом Евро для него закончился.

11-метровые

Число пенальти по сравнению с 2016 годом выросло с 12 до 17. Не в последнюю очередь из-за появления ВАР.

Как минимум один раз судья ошибся — это подтвердил председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Пострадал, правда, не сам арбитр, а его видеоассистент. Данни Маккели получили еще несколько назначений в качестве рефери, а вот Кевин Блом больше в роли ВАР не работал — только одним из помощников ВАР.

Что произошло? На 45-й минуте первого матча Евро-2020 Турция — Италия Маккели не назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды после контакта мяча с правой рукой Зеки Челика. Многие предположили, что это тот случай, когда голландский судья решил использовать новое правило, которое уже использовалось на турнире: посчитал, что при таком движении защитника его рука оказалась в естественном положении. Но с этой трактовкой трудно согласиться. Не согласился и Розетти, который при этом решил, что ВАР не помог и не вмешался, хотя был обязан это сделать.

Маккели оказался очень «живучим». Он вскоре допустил еще две ошибки. На 40-й минуте матча 2-го тура Финляндия — Россия простил Баринова. Тот попал рукой в лицо Пукки и мог получить вторую желтую карточку. Но судья не применил к нему никаких дисциплинарных санкций — и совершил ошибку, вообще не зафиксировав фол Баринова. В другом моменте тот в единоборстве с Камара наступил шипами на ногу соперника. Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист — желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было говорить даже об удалении.

Данни Маккели. Фото Getty Images

Пенальти на Стерлинге

Маккели дожил до полуфинала, где одно из его решений вызвало скандал мирового масштаба. На 102-й минуте матча Англия — Дания арбитр назначил пенальти в ворота датчан. Судья решил, что в их штрафной площади совершен фол против Стерлинга, и указал на 11-метровую отметку. Ни один из повторов не убедил в правоте рефери: ни Меле, ни Йенсен не нарушили правила в борьбе с англичанином — их действия не были причиной падения этого игрока. При этом следует отметить, что в первом тайме Маккели ошибочно назначил штрафной удар, с которого забил гол датчанин Дамсгор.

Действия своего ученика позднее прокомментировал известный голландский арбитр, инспектор УЕФА, бывший заместитель председателя судейского комитета УЕФА, член комиссии УЕФА по развитию судейства Яп Уйленберг.

— Было бы лучше, если бы он не дал свисток и не назначил пенальти, — заявил он De Telegraaf Уйленберг. — Нет оснований настаивать, что это на 100 процентов 11-метровый удар.

— Видеоарбитрам дана установка не вмешиваться, если произошел контакт любого рода. А в данном случае он был, — продолжил голландец, работавший инспектором на трех матчах Евро-2020. — Данни Маккели занимал отличную позицию, он видел этот контакт, для него это был очевидный пенальти. К сожалению, в данной ситуации ему никто не мог помочь. На таких турнирах ставки очень высоки, понятно, что в дополнительное время подобные решения сказываются на результате. Любой судья был бы рад, если бы у него была подстраховка. Позовите его к монитору, пусть он еще раз оценит случившееся, посмотрит внимательно и примет окончательное решение. Предполагаю, что Данни в итоге определил бы, что контакт оказался незначительным. Я за то, чтобы предоставить видеоарбитру возможность приглашать судью просматривать повторы в таких ключевых эпизодах — особенно на крупных турнирах.

Итак, почему Маккели назначил 11-метровый удар? Ответ: он так видел случившееся в штрафной площади с той позиции, на которой находился. Судья посчитал, что Стерлинг упал из-за нарушения правил.

Розетти на пресс-конференции на этой неделе поддержал решение рефери. Председатель судейского комитета УЕФА считает, что основания для наказания Меле пенальти были: судья видел, что тот не сыграл в мяч и попал сопернику по ноге.

Почему не вмешались видеоассистенты? Ответ: перед турниром они получили соответствующие установки. ВАР не вмешиваются в «серых» ситуациях, если ошибка не явная и не очевидная.

Дважды случился контакт с ногами Стерлинга: сначала его коснулся Меле, затем — Йенсен. Маккели счел что-то из этого или все нарушением, в такой ситуации Пол ван Букел, Кевин Блом, Кристиан Гиттельманн и Павел Гиль не могли вмешаться.

Дель Серро Гранде

Дожил до переезда в Лондон и Карлос дель Серро Гранде. Хотя он по каким-то причинам отказался судить по установленным правилам матч 2-го тура Хорватия — Чехия. Рефери его не доиграл. Испанец добавил к основному времени второго тайма три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере прошли только 2 минуты и 39 секунд.

Все выглядело так, что арбитр ошибся. Это очень грубая ошибка, фактически повод для подачи протеста, так как матч не сыгран. Но судейские руководители, похоже, закрыли на это глаза.

В той же игре дель Серро Гранде нарушил еще одно правило. Он позволил чеху Шику выполнить 11-метровый удар, когда у того продолжалось кровотечение. Странно, что судья не обеспечил ситуацию, в которой Шик бы покинул пределы поля и был определен другой пенальтист.

По правилам «судья останавливает игру, если игрок получил серьезную травму, и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле для игры... Исключения к требованию покинуть поле возможны только тогда, когда:

...игрок был травмирован в результате нарушения, за которое соперник получает предупреждение или удаляется с поля, если оценка травмы / оказание помощи выполнены быстро;

— был назначен 11-метровый удар, и травмированный игрок будет выполнять этот удар.

Судья обеспечивает, чтобы игрок с кровотечением покинул поле для игры. Игрок может вернуться на поле только после получения сигнала от судьи, который должен убедиться, что кровотечение остановлено и на экипировке нет крови".

Клеман Тюрпен (в центре). Фото Getty Images

Тюрпен и Матеу Лаос

А вот Клеман Тюрпен и Антонио Мигель Матеу Лаос раньше других вернулись домой. Предположительно — из-за странных пенальти.

На 68-й минуте матча 3-го тура Россия — Дания Тюрпен принял ошибочное решение, наказав Вестергора пенальти. Судья решил, что защитник датчан нарушил правила в единоборстве с Соболевым. Так рефери видел случившееся в штрафной площади с той позиции, которую он занимал. Хотя ему следовало продолжить игру.

Кроме этого Тюрпен повторил грубейшую ошибку дель Серро Гранде. Он тоже не доиграл свой матч. Француз добавил три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере значилось 2 минуты и 52 секунды.

Матеу Лаос на 27-й и 45-й минутах матча 3-го тура Португалия — Франция арбитр назначил 11-метровые удары, вызвав бурные споры у игроков и тренеров. В первом случае решение судьи можно поддержать. Хотя французский вратарь Ллорис попытался выбить мяч и коснулся его, он при этом нанес сильный удар рукой Данилу Перейре, едва не травмировав соперника.

Второй пенальти из числа тех, что называют «легковесными» и «левыми». Мбаппе ворвался в штрафную площадь, Нелсон Семеду дотронулся до него рукой — француз тут же упал. Несмотря на протесты, испанский рефери указал на 11-метровую отметку. А видеоассистенты, проведя проверку, в его действия не вмешались.

Брих

Феликс Брих добился невероятного результата: пять матчей в роли арбитра в ходе одного чемпионата Европы! В отличие от неплохо судившего на этом турнире Джюнейта Чакыра, которого судейские руководители не использовали в решающих встречах, немец сумел дойти до полуфинала, где случилось нарушение правил, которое практически не наказывается.

В ходе серии 11-метровых ударов, с помощью которых определялся победитель первого полуфинального матча, вратарь сборной Испании Унаи Симон сфолил и отбил пенальти. Процедура выполнения 11-метрового предусматривает, что в момент удара по мячу «хотя бы часть одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней». Это сравнительно новое правило, оно дало больше свободы голкиперу. При этом оно очень часто не соблюдается.

Нарушение заключается в том, что одна нога оказывается не перед линией ворот, а за линией, «внутри» ворот. По правилам это фол, и пенальти нужно перебивать. По факту же наказывать за такое глупо. Вот и бригада Бриха не стала этого делать, и нарушение Унаи Симона осталось безнаказанным.

Вопрос: зачем придумывать правила, которые в реальной жизни все равно не соблюдаются?

Бастиан Данкерт. Фото Getty Images

ВАР

По информации Розетти, видеоарбитры вмешались в действия судей 18 раз в 51 матче. И каждый раз поступили правильно. В среднем проверка занимала 100 секунд. А сами рефери приняли на поле 93,5 процента верных решений.

Из 18 вмешательств шесть привели к назначению пенальти, девять касались офсайдных ситуаций, два — удалений, а еще в одном случае из-за игры рукой был отменен гол. Всего проверены 276 моментов — в среднем по 5,4 в каждой игре.

Было задействовано 22 ВАР. Чаще других видеоарбитром работал немец Бастиан Данкерт (восемь игр и 13 в общей сложности), видеоассистентом, отвечающим за офсайдные ситуации, — его соотечественник Кристиан Гиттельманн (14 встреч). Как заявил руководитель судейского комитета УЕФА, «европейские видеоарбитры — лучшие в мире».

Вмешательства ВАР

Матч Судья ВАР Решение Уэльс — Швейцария Клеман Тюрпен Бенжамен Пажес Из-за офсайда отменен гол Гаврановича Франция — Германия Карлос дель Серро Гранде Иньиго Приэто Лопес де Сераин Из-за офсайда отменен гол Бензема Финляндия — Россия Данни Маккели Бенжамен Пажес Из-за офсайда отменен гол Похьянпало Италия — Швейцария Сергей Карасев Бастиан Данкерт Из-за игры рукой отменен гол Кьеллини Украина — Северная Македония Фернандо Андрес Рапаллини Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес Назначен пенальти за фол Аврамовски Голландия — Австрия Орель Гринфельд Павел Гиль Назначен пенальти за фол Алабы Хорватия — Чехия Карлос дель Серро Гранде Хуан Мартинес Мунуэра Назначен пенальти за фол Ловрена Испания — Польша Даниэле Орсато Массимилиано Иррати Засчитан гол Мораты Испания — Польша Даниэле Орсато Массимилиано Иррати Назначен пенальти за фол Модера Финляндия — Бельгия Феликс Брих Кристиан Гиттельманн Из-за офсайда отменен гол Лукаку Словакия — Испания Бьерн Кайперс Пол ван Букел Назначен пенальти за фол Хромады Португалия — Франция Антонио Матеу Лаос Иньиго Приэто Лопес де Сераин Засчитан гол Бензема Уэльс — Дания Даниэль Зиберт Кристиан Гиттельманн Засчитан гол Брэйтуэйта Италия — Австрия Энтони Тэйлор Ли Беттс Из-за офсайда отменен гол Арнаутовича Голландия — Чехия Сергей Карасев Стюарт Аттуэлл Удален де Лигт Франция — Швейцария Фернандо Андрес Рапаллини Хуан Мартинес Мунуэра Назначен пенальти за фол Павара Швеция — Украина Даниэле Орсато Массимилиано Иррати Удален Даниэльссон Бельгия — Италия Славко Винчич Кристиан Гиттельманн Из-за офсайда отменен гол Бонуччи

Карасев

Российский арбитр приятно удивил, в целом провел, пожалуй, лучшие матчи в карьере. Московский рефери зафиксировал победу Италии над Швейцарией. Та игра Сергею Карасеву удалась, а его единственный промах (не замеченную игру рукой Кьеллини) исправили видеоассистенты. Потом Сергей без ошибок судил матч Германия — Венгрия, первый тайм которого прошел в очень сложных погодных условиях.

Чуть хуже он работал на игре 1/8 финала Голландия — Чехия, где должен был сразу, без помощи ВАР, удалить де Лигта за лишение соперника явной возможности забить гол. К сожалению, Карасев сильно нервничал. Это было особенно заметно во втором тайме. В первом ему удавалось справляться и быть незаметным на поле. Возможно, накопилась психологическая усталость, и сам матч получился непростым.

Сергей получил неплохие шансы попасть на чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Теперь все зависит от того, как он будет работать на отборочных играх сборных и еврокубковых встречах.

Матчи Карасева на Евро-2020

Матч Жк Кк Пенальти Италия — Швейцария — 3:0 0/2 0/0 0/0 Германия — Венгрия — 2:2 2/3 0/0 0/0 Голландия — Чехия — 0:2 2/1 1/0 0/0 Всего 4/6 1/0 0/0

Российский арбитр также был резервным на играх Италия — Испания, Чехия — Дания и Австрия — Северная Македония.

Все судьи Евро-2020

Страна Арбитр А1 А2 Резервный ВАР АВАР1 АВАР2 АВАР3 Всего Арбитры Феликс Брих Германия 5 - - - - - - - 5 Бьёрн Кайперс Голландия 4 - - 1 - - - - 5 Данни Маккели Голландия 4 - - 1 - - - - 5 Сергей Карасев Россия 3 - - 3 - - - - 6 Фернандо Андрес Рапаллини Аргентина 3 - - 2 - - - - 5 Славко Винчич Словения 3 - - 1 - - - - 4 Даниэль Зиберт Германия 3 - - 1 - - - - 4 Майкл Оливер Англия 3 - - 1 - - - - 4 Энтони Тэйлор Англия 3 - - 1 - - - - 4 Джюнейт Чакыр Турция 3 - - 1 - - - - 4 Антонио Мигель Матеу Лаос Испания 3 - - - - - - - 3 Даниэле Орсато Италия 3 - - - - - - - 3 Овидиу Хацеган Румыния 2 - - 4 - - - - 6 Карлос дель Серро Гранде Испания 2 - - 2 - - - - 4 Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш Португалия 2 - - - - - - - 2 Клеман Тюрпен Франция 2 - - - - - - - 2 Андреас Экберг Швеция 1 - - 3 - - - - 4 Иштван Ковач Румыния 1 - - 2 - - - - 3 Орель Гринфельд Израиль 1 - - 1 - - - - 2 Ассистенты Марк Борш Германия - 5 - - - - - - 5 Сандер ван Рукел Голландия - 4 - - - - - - 4 Хессел Стегстра Голландия - 4 - - - - - - 4 Хуан Пабло Белатти Аргентина - 3 - - - - - - 3 Стюарт Берт Англия - 3 - - - - - - 3 Гари Бесуик Англия - 3 - - - - - - 3 Пау Себриан Девис Испания - 3 - - - - - - 3 Игорь Демешко Россия - 3 - - - - - - 3 Алессандро Джаллатини Италия - 3 - - - - - - 3 Бахаттин Дуран Турция - 3 - - - - - - 3 Ян Зайдель Германия - 3 - - - - - - 3 Томаж Кланчник Словения - 3 - - - - - - 3 Руи Лусину Барбоза Тавареш Португалия - 2 - - - - - - 2 Раду Гингуляк Румыния - 2 - - - - - - 2 Николя Дано Франция - 2 - - - - - - 2 Хуан Карлос Юсте Хименес Испания - 2 - - - - - - 2 Мехмет Джулум Швеция - 1 - - - - - - 1 Василе Флорин Маринеску Румыния - 1 - - - - - - 1 Рой Хассан Израиль - 1 - - - - - - 1 Штефан Лупп Германия - - 5 - - - - - 5 Ян де Фрис Голландия - - 4 - - - - - 4 Эрвин Зайнстра Голландия - - 4 - - - - - 4 Саймон Питер Беннетт Англия - - 3 - - - - - 3 Диего Ямиль Бонфа Аргентина - - 3 - - - - - 3 Максим Гаврилин Россия - - 3 - - - - - 3 Андраж Ковачич Словения - - 3 - - - - - 3 Адам Нанн Англия - - 3 - - - - - 3 Тарик Онгун Турция - - 3 - - - - - 3 Роберто Диас Перес дель Паломар Испания - - 3 - - - - - 3 Фабиано Прети Италия - - 3 - - - - - 3 Рафаэль Фольтин Германия - - 3 - - - - - 3 Роберто Алонсо Фернандес Испания - - 2 - - - - - 2 Себастиан Георге Румыния - - 2 - - - - - 2 Сириль Грингор Франция - - 2 - - - - - 2 Паулу Алешандре Сантош Соареш Португалия - - 2 - - - - - 2 Михай Овидиу Артене Румыния - - 1 - - - - - 1 Стефан Халльберг Швеция - - 1 - - - - - 1 Идан Яркони Израиль - - 1 - - - - - 1 Резервные Срджан Йованович Сербия - - - 5 - - - - 5 Сандро Шерер Швейцария - - - 5 - - - - 5 Бартош Франковски Польша - - - 5 - - - - 5 Георгий Кабаков Болгария - - - 4 - - - - 4 Давиде Масса Италия - - - 4 - - - - 4 Стефани Фраппар Франция - - - 4 - - - - 4 Видеоарбитры Бастиан Данкерт Германия - - - - 8 - - 5 13 Марко Фриц Германия - - - - 7 2 - 3 12 Пол ван Букел Голландия - - - - 6 2 - 3 11 Массимилиано Иррати Италия - - - - 6 - - 5 11 Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес Испания - - - - 5 1 - 6 12 Стюарт Аттуэлл Англия - - - - 4 - - 5 9 Хуан Мартинес Мунуэра Испания - - - - 3 1 - 5 9 Кристофер Кавана Англия - - - - 3 5 - - 8 Павел Гиль Польша - - - - 2 - - 8 10 Марко Ди Белло Италия - - - - 2 4 - 1 7 Франсуа Летексье Франция - - - - 2 2 - 1 5 Жоау Педру Силва Пинейру Португалия - - - - 2 2 - - 4 Кевин Блом Голландия - - - - 1 7 - 2 10 Кристиан Дингерт Германия - - - - - 12 - - 12 Хосе Мария Санчес Мартинес Испания - - - - - 6 - - 6 Паоло Валери Италия - - - - - 4 - 5 9 Жером Бризар Франция - - - - - 3 - 2 5 Кристиан Гиттельманн Германия - - - - - - 14 - 14 Филиппо Мели Италия - - - - - - 11 - 11 Ли Беттс Англия - - - - - - 10 - 10 Иньиго Приэто Лопес де Сераин Испания - - - - - - 10 - 10 Бенжамен Пажес Франция - - - - - - 6 -

Все матчи Евро-2020

Матч Арбитр Чистое время ЖК (х/г) 2ЖК (х/г) КК (х/г) Пенальти (х/г) Турция — Италия — 0:3 Данни Маккели 59:16 2/0 0/0 0/0 0/0 Уэльс — Швейцария — 1:1 Клеман Тюрпен 53:52 1/2 0/0 0/0 0/0 Дания — Финляндия — 0:1 Энтони Тэйлор 55:08 0/2 0/0 0/0 1/0 Бельгия — Россия — 3:0 Антонио Матеу Лаос 60:25 0/0 0/0 0/0 0/0 Англия — Хорватия — 1:0 Даниэле Орсато 57:00 1/3 0/0 0/0 0/0 Австрия — Северная Македония — 3:1 Андреас Экберг 54:22 1/2 0/0 0/0 0/0 Голландия — Украина — 3:2 Феликс Брих 65:41 0/1 0/0 0/0 0/0 Шотландия — Чехия — 0:2 Даниэль Зиберт 55:35 0/0 0/0 0/0 0/0 Польша — Словакия — 1:2 Овидиу Хацеган 56:24 0/1 1/0 0/0 0/0 Испания — Швеция — 0:0 Славко Винчич 64:59 0/1 0/0 0/0 0/0 Венгрия — Португалия — 0:3 Джюнейт Чакыр 61:10 2/1 0/0 0/0 0/1 Франция — Германия — 1:0 Карлос дель Серро Гранде 64:16 0/1 0/0 0/0 0/0 Финляндия — Россия — 0:1 Данни Маккели 63:16 2/3 0/0 0/0 0/0 Турция — Уэльс — 0:2 Артур Мануэл Соареш Диаш 61:51 2/2 0/0 0/0 0/1 Италия — Швейцария — 3:0 Сергей Карасев 53:55 0/2 0/0 0/0 0/0 Украина — Северная Македония — 2:1 Фернандо Андрес Рапаллини 54:40 1/2 0/0 0/0 1/1 Дания — Бельгия — 1:2 Бьёрн Кайперс 60:50 3/1 0/0 0/0 0/0 Голландия — Австрия — 2:0 Орель Гринфельд 63:30 1/2 0/0 0/0 1/0 Швеция — Словакия — 1:0 Даниэль Зиберт 61:14 1/3 0/0 0/0 1/0 Хорватия — Чехия — 1:1 Карлос дель Серро Гранде 57:52 1/3 0/0 0/0 0/1 Англия — Шотландия — 0:0 Антонио Матеу Лаос 57:46 0/2 0/0 0/0 0/0 Венгрия — Франция — 1:1 Майкл Оливер 58:26 1/1 0/0 0/0 0/0 Португалия — Германия — 2:4 Энтони Тэйлор 58:16 0/2 0/0 0/0 0/0 Испания — Польша — 1:1 Даниэле Орсато 56:38 2/4 0/0 0/0 1/0 Италия — Уэльс — 1:0 Овидиу Хацеган 54:04 1/2 0/0 0/1 0/0 Швейцария — Турция — 3:1 Славко Винчич 58:15 1/3 0/0 0/0 0/0 Украина — Австрия — 0:1 Джюнейт Чакыр 56:15 0/0 0/0 0/0 0/0 Северная Македония — Голландия — 0:3 Иштван Ковач 63:56 4/0 0/0 0/0 0/0 Россия — Дания — 1:4 Клеман Тюрпен 47:05 2/1 0/0 0/0 1/0 Финляндия — Бельгия — 0:2 Феликс Брих 69:15 0/0 0/0 0/0 0/0 Хорватия — Шотландия — 3:1 Фернандо Андрес Рапаллини 58:06 1/1 0/0 0/0 0/0 Чехия — Англия — 0:1 Артур Мануэл Соареш Диаш 58:13 1/0 0/0 0/0 0/0 Словакия — Испания — 0:5 Бьёрн Кайперс 59:26 2/2 0/0 0/0 0/1 Швеция — Польша — 3:2 Майкл Оливер 51:17 1/2 0/0 0/0 0/0 Германия — Венгрия — 2:2 Сергей Карасев 60:46 2/3 0/0 0/0 0/0 Португалия — Франция — 2:2 Антонио Матеу Лаос 63:14 0/4 0/0 0/0 2/1 Уэльс — Дания — 0:4 Даниэль Зиберт 53:36 4/0 0/0 1/0 0/0 Италия — Австрия — 2:1 Энтони Тэйлор 81:29* 2/3 0/0 0/0 0/0 Голландия — Чехия — 0:2 Сергей Карасев 55:38 2/1 0/0 1/0 0/0 Бельгия — Португалия — 1:0 Феликс Брих 66:32 2/3 0/0 0/0 0/0 Хорватия — Испания — 3:5 Джюнейт Чакыр 80:55* 2/0 0/0 0/0 0/0 Франция — Швейцария — 3:3 (пен. — 4:5) Фернандо Андрес Рапаллини 73:49* 3/4 0/0 0/0 0/1 Англия — Германия — 2:0 Данни Маккели 60:36 3/2 0/0 0/0 0/0 Швеция — Украина — 1:2 Даниэле Орсато 86:49* 2/2 0/0 1/0 0/0 Швейцария — Испания — 1:1 (пен. — 1:3) Майкл Оливер 84:15* 2/1 0/0 1/0 0/0 Бельгия — Италия — 1:2 Славко Винчич 57:44 1/2 0/0 0/0 1/0 Чехия — Дания — 1:2 Бьёрн Кайперс 56:09 2/0 0/0 0/0 0/0 Украина — Англия — 0:4 Феликс Брих 64:49 0/0 0/0 0/0 0/0 Италия — Испания — 1:1 (пен. — 4:2) Феликс Брих 78:39* 2/1 0/0 0/0 0/0 Англия — Дания — 2:1 Данни Маккели 80:06* 1/1 0/0 0/0 1/0 Италия — Англия — 1:1 (пен. — 3:2) Бьёрн Кайперс 75:40* 5/1 0/0 0/0 0/0 Всего - - 69/80 1/0 4/1 10/7

* Включая дополнительное время.