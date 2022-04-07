Всеанглийский клуб лаун-тенниса будет думать над правилами допуска для игроков из России и Белоруссии до середины мая.

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира, который пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля, подтвердили, что российские и белорусские спортсмены будут допускаться до соревнований по специальным правилам. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон потребовал брать с атлетов из стран, лишенных флага по политическим причинам, расписку в том, что они не состоят в финансовых и юридических отношениях со своими правительствами.

Однако Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — это частная структура и, по идее, может проигнорировать рекомендацию Хаддлстона или придумать в отношении россиян какие-то свои санкции вплоть до запрета на выступления, несмотря на позицию Международной теннисной федерации, а также мужского и женского туров. Определенность с «российско-белорусским» вопросом появится до середины мая.

Уимблдоном в мире тенниса принято восхищаться. Клубника со сливками, королевская ложа, запах свежеостриженной лужайки — все это часть теннисной мифологии. Турнир «Большого шлема» в Лондоне — совершенно особенный даже на фоне остальных «мейджоров». Подобное стало возможным в том числе благодаря ультраконсервативной позиции AELTC. Это единственная частная организация, которая допущена до проведения «шлемов» — остальные три «мейджора» находятся в ведении национальных федераций США, Франции и Австралии. На правах родоначальников игры англичанам позволено создать «государство в теннисном государстве», где не действуют общепринятые регламенты и где можно творить со спортсменами (хоть из России, хоть из любой другой страны) практически все, что заблагорассудится организаторам Уимблдона.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Кому-то болезненная приверженность англичан традициям кажется уникальным фирменным стилем. Однако здесь надо иметь в виду, что Уимблдон — это не кружок любителей исторических реконструкций, а серьезный турнир с участием действующих спортсменов, которые весь остальной год живут по другим правилам и только на две недели непонятно почему вынуждены мириться с порой совсем небезобидными английскими чудачествами. Чудачества эти многократно приводили к различными скандалам. Кончено, до травли представителей какой-то одной страны дело еще не доходило, но неприятных историй была масса. «СЭ» предлагает оценить некоторые из этих странностей и представить себе, в каком нравственном коконе обитают его организаторы.

Потерянный день

Любой турнир «Большого шлема», особенно на первой неделе, невероятно перегружен матчами. Организаторы «Ролан Гаррос» ради того, чтобы все успеть, расширили традиционные две недели на дополнительный, 15-й день. Уимблдон до нынешнего года был единственным «мейджором», который укладывался в 13 дней: посреди турнира по традиции устраивался воскресный выходной — так называемый Middle Sunday. Связано это, как ни странно это звучит в 20-х годах XXI века, с религиозными мотивами — до 1981 года на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса не играли и во второе воскресенье (мужской и женский финалы проводились в субботу).

Для того чтобы отменить Middle Sunday, который явно не отвечал динамике и укладу современной жизни, потребовалось 40 лет. Только в текущем сезоне «нерабочее воскресенье» на Уимблдоне впервые официально отменено. Четыре десятилетия сотни профессиональных игроков мучились с расписанием, ставя под угрозу свое здоровье. Только потому, что в AELTC считали Middle Sunday важной традицией «вдохнуть перед решающей неделей турнира» и не прислушивались ни к голосу разума, ни к пожеланиям телевещателей и спонсоров.

Белые одежды

Одна из незыблемых традиций Уимблдона, за которой очень следят организаторы турнира, — выступление всех игроков только в белой экипировке. Вроде отличный момент для эстетики телевизионной картинки. Вопрос только в том, ради чего это делается. Потому что традиции — понятие очень растяжимое. Этак можно заставить всех девушек выходить на корт в длинных юбках, а мужчин — в брюках. Раньше в теннисе тоже были такие традиции, которые не выдержали испытания временем. Как не выдержали и белые аристократические цвета — просто как непрактичные. Не выдержали во всем мире, за исключением Уимблдона.

Изначально предполагалось, что на светлых футболках и блузках хуже, чем на цветном и черном, видны пятна пота, считавшиеся когда-то неприличными. Но, во-первых, пот в мире спорта давно не является проблемой. А, во-вторых, борьба с «небелым» на Уимблдоне порой доходит до маразма, когда девушек штрафуют за цветные застежки на бюстгальтерах. Правда в том, что существуют правила тенниса, в которых ничего не говорится про белый цвет формы. Просто AELTC, придумывая дополнительные запреты, эти правила злостно нарушает. При таком раскладе англичане не должны удивляться, если в мусульманских странах на иностранных спортсменок начнут надевать хиджабы — и в этом, кстати, будет гораздо больше смысла, чем в белых одеждах на теннисе в Лондоне.

В 2016 году Светлана Кузнецова нарушила «белый дресс-код». Фото Global Look Press

Странный «посев»

В 1990-х и в нулевых некоторые теннисисты бойкотировали Уимблдон из-за некорректной формулы «посева» игроков. Всеанглийский клуб лаун-тенниса вел собственный рейтинг, в котором, в частности, игнорировались грунтовые турниры (либо особо высоко ранжировались соревнования на травяных кортах). Это приводило к тому, что «грунтовики» получали в Лондоне менее справедливую сетку и считали себя дискриминированными. Полностью от своего собственного рейтинга на Уимблдоне отказались только в 2021 году. До этого все призывы к справедливости, к которой взывали целые поколения игроков, просто игнорировались.

Социальное и гендерное неравенство

Раздевалки для игроков — гордость Уимблдона, ведь их изначально делали для настоящих английских джентльменов со всеми удобствами и даже шиком. Проблема в том, что количество по-настоящему крутых мест в раздевалках сильно ограничено — их отводят только лидерам рейтинга и бывшим чемпионам турнира. Остальные же чувствуют себя «плебсом», что сильно влияет на их эмоциональное состояние. Вопрос более демократичного распределения раздевалок на Уимблдоне многократно поднимался игроками. Но демократичность и AELTC — это антагонизмы.

По поводу равенства между мужчинами и женщинами на Уимблдоне долгое время тоже были вопросы. Одинаковые гонорары здесь появились только в 15 лет назад. Несмотря на все рассуждения о феминизме и инклюзивности, лондонский «мейджор» последним из всех турниров «Большого шлема» отказался от идеи более высокой оплаты для мужчин. До этого организаторы не уставали говорить, что джентльмены достойны более высоких призовых, поскольку они играют матчи из пяти сетов, а леди — из трех.

Забастовка 1973 года

Самый крупный скандал в связи с действиями организаторов Уимблдона приключился почти 50 лет назад. В 1973 году Международная теннисная федерация дисквалифицировала югославского игрока Ники Пилича за то, что тот вместо матча Кубка Дэвиса сыграл на турнире в Канаде. На «Ролан Гаррос» это наказание не приняли близко к сердцу, а вот в Лондоне заявку Пилича отклонили за полторы недели до старта Уимблдона и даже не пустили потренироваться во Всеанглийский клуб. Тогда в знак протеста 81 теннисист снялся с мужского турнира — из топов бойкот не поддержали только представители соцстран.

Конечно, было бы круто, если бы АТP сейчас проявил такую же солидарность и по отношению к россиянам с белорусами. Если организаторы Уимблдона начнут доставать их политическими декларациями или вообще не допустят до турнира. Однако надежды на такой поворот, увы, очень мало. Бойкот 1973 года, как и скандалы с «посевом» и Middle Sunday, сейчас кажутся делами давно минувших дней. Хотя издевательства AELTC над спортивными регламентами и здравым смыслом вроде бы должны привести к довольно очевидному выводу. Если англичанам не нравится, каким стал современный теннис, они вполне могут зарегистрировать лаун-теннис как отдельный вид спорта и дальше делать с ним все что угодно.

Можно вести полностью автономный рейтинг, не пускать на турниры людей, в которых нет аристократической крови, или жестко прерывать все матчи на five o'clock. Все это теоретически вполне возможно, но за пределами адекватного мира тенниса. Если же Всеанглийский клуб считает себя частью теннисного сообщества, ему следует отказаться от мыслей о своем «особом пути». Традиции — это иногда здорово, и травяное покрытие действительно диктует ряд нюансов, но все это не настолько важно, чтобы играть в «хозяев жизни» и отстранять людей от выступлений только по национальному признаку.