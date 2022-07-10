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Сегодня, 22:17

Ольховский считает, что Джокович способен побить рекорд Надаля по количеству побед на турнирах Большого шлема

Алексей Еремин
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился мнением о победе Новака Джоковича в финале Уимблдона.

«В целом мне понравился финал, — цитирует ТАСС Ольховского. — В первом сете Ник Кирьос показал, что может играть лучше всех в туре, но психологическая неуравновешенность сыграла с ним злую шутку. Дальше Новак значительно прибавил, и Кирьос где-то не справился. По ходу матча ни у одного из игроков не было абсолютного преимущества, но Джокович показал стабильную игру в условиях давления, как он обычно и делает. Я думаю, с такой игрой у Джоковича есть шанс сравняться с Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах Большого шлема».

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).

Источник: https://tass.ru/sport/15178835
Теннис
Wimbledon
Андрей Ольховский
Ник Кирьос
Новак Джокович
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