Десять лет назад в нашем женском теннисе были три будущие Шараповы. Что с ними сейчас?

Россиянки Юлия Путинцева, Дарья Гаврилова и Ирина Хромачева были самыми перспективными юниорками мира, но все три упустили свой шанс стать топ-звездами, а две из них больше не представляют нашу страну.

Десять лет назад на юниорском уровне блистали три российские теннисистки. Дарья Гаврилова и Ирина Хромачева по очереди возглавляли рейтинг, а Дарья даже выиграла один из юниорских турниров «Большого шлема». Юлия Путинцева же уступила в финале в США соотечественнице, но тем не менее была в топ-3 лучших юниорок мира. Спустя время спортсменок раскидало по свету — Хромачева осталась выступать за Россию, Путинцева переехала в Казахстан, а Гаврилова очутилась в Австралии. Но очевидно, что талантливые девушки, которым сейчас 26-28 лет, по разным причинам так и не реализовали свой потенциал. В чем же причина?

Юлия Путинцева. Фото Global Look Press

Борьба с мышами и взбучка тренеру от Путинцевой

Путинцева даже после выхода из юниорского возраста считалась одной из самой перспективных теннисисток мира. В 2010-м она добралась до финала Открытого чемпионата США среди девушек, но проиграла Дарье Гавриловой. Через два года Юля уже сражалась в главном матче на юниорском Australian Open, где не смогла одолеть американку Тейлор Таунсенд. К маю спортсменка достигла своего самого высокого рейтинга среди юниоров, забравшись на третью строчку.

Тогда же Путинцевой поступило предложение, от которого она не смогла отказаться. Сборная Казахстана пригласила ее выступать за эту страну. Причем, по словам отца теннисистки, казахстанская федерация пообещала Юлии оплатить все финансовые затраты, включая расходы на массажиста, тренера и спарринг. Отказываться от такого предложения было себе дороже, поэтому с 2012 года теннисистка начала выступать за Казахстан.

За десять лет Путинцева успела побывать в топ-30 рейтинга WTA, выиграть два титула — в Нюрнберге и Будапеште — и несколько раз дойти до четвертьфинала турниров «Большого шлема». Результаты скорее можно назвать скромными для столь многообещающей теннисистки, но яркие вспышки в ее карьере тоже имеются. Юлия обыгрывала Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Каролину Плишкову и даже экс-первую ракетку мира Наоми Осаку. Причем однажды это случилось на Уимблдонском турнире, где японка вылетела в первом раунде.

Путинцева прославилась своей эмоциональностью едва ли не больше, чем победами на корте. В 2017 году на турнире в Нью-Хэйверен Юля проигрывала француженке Ализе Корни со счетом 0:3 и вызвала своего тренера Романа Кислянского. Теннисистка разговаривала со специалистом, совсем не выбирая выражений и устраивая ему взбучку в прямом эфире. А в 2021-м спортсменка попала в неприятную ситуацию, угодив на карантин в Австралии из-за заболевшего на борту самолета человека. Во время вынужденной изоляции Юлии пришлось бороться с мышами у себя в номере и нехваткой свежего воздуха — Путинцева даже сделала транспарант с надписью: «Нам нужен свежий воздух, чтобы дышать».

Ну а после Открытого чемпионата Австралии-2021 Юлия перенесла операцию по удалению камней в почках, и восстановление тоже было не самым простым.

Мария Шарапова и Дарья Гаврилова. Фото Global Look Press

Победа Гавриловой над Шараповой и свадьба с австралийским теннисистом

Дарья Гаврилова была более удачливой на юниорском уровне. Особенно крутым получился 2010 год — теннисистка выиграла Открытый чемпионат США (тот, который Путинцева проиграла), юношеские Олимпийские игры, возглавила рейтинг, а в 2012-м победила в парном разряде на «Ролан Гаррос». Во взрослых все более скромно — всего один титул WTA, заработанный в 2017 году. Тогда Гаврилова обыграла Доминику Цибулкову из Словакии в Нью-Хэйвене и впервые в карьере вошла в топ-20 взрослого рейтинга.

Дарья уже выступала за Австралию — еще в 2013-м у теннисистки впервые получилось пробиться в основную сетку на турнирах «Большого шлема», и она запросила увеличение финансирования в России. Ей было отказано, и Гаврилова начала поиски спонсоров. Но это привело ее к неожиданным результатам — в Австралии спортсменке предложили перейти под их флаг. Так что в конце сезона Даша отказалась играть за сборную России в Кубке федерации и таким образом получила возможность выступить на Олимпийских играх. Правда, тяжелая травма смазала весь этот переход — из-за нее Гаврилова выбыла на восемь месяцев.

Больше побед на турнирах у Даши не было — она обыгрывала и Марию Шарапову, и сербскую теннисистку Ану Иванович, но это были только одиночные хорошие матчи. К заметным событиям можно отнести то, что произошло за пределами корта, — несколько месяцев назад бывшая россиянка вышла замуж за австралийца Люка Сэвилла. Ее избранник тоже играет в теннис и в 2020 году дошел до финала домашнего «Большого шлема» в парном разряде. Отношения спортсменов до свадьбы длились около 10 лет и начались в 2011-м, а о помолвке стало известно четыре года назад. Теперь Дарья выступает под фамилией Сэвилл, и о ее связях с Россией знают только преданные болельщики.

Ирина Хромачева. Фото Global Look Press

Занятия фигурным катанием и отстранение за продажу места в квалификации

Хромачева начинала заниматься спортом вовсе не с тенниса — в три года родители привели девочку в фигурное катание. Но желание выступать в этом виде отбил перелом голени после неудачного падения на тренировке. Так что выбор был сделан все-таки в сторону тенниса — начав с тренировок в Москве, Ирина уже в 2008 году переходит в бельгийскую академию «Шестое чувство» экс-первой ракетки мира Жюстин Энен.

Через несколько лет Хромачева неплохо начала играть на юниорском уровне — в 2009 году выходит в полуфинал Открытого чемпионата США в парах с Дарьей Гавриловой, а в 2011-м останавливается на той же стадии на «Ролан Гаррос», но уже в одиночном разряде. Через месяц вместе с украинкой Элиной Свитолиной Ирина проигрывает титульный матч. Через год такой стабильности оказывается, что Хромачева возглавляет юниорский рейтинг. Вот только добыть титул в одиночке так и не удалось: в 2012-м спортсменка завершает карьеру на этом уровне и выходит во взрослые.

Но здесь ее не ждало ничего хорошего. В основную сетку турниров «Большого шлема» Хромачева выходила несколько раз, только результат оставался неизменным — проигрыш в первом же раунде. В парном разряде, конечно, было успешнее — вместе со словенкой Далилой Якупович Ирина добралась до третьего круга на Открытом чемпионате Франции-2018 и до четвертьфинала на US Open того же года.

Через год вышла пренеприятная история с отстранением. Как оказалось, Хромачева предложила другой спортсменке свое место в квалификации на турнире в Индиан-Уэллсе в обмен на призовые. Это, конечно, никак не сказалось на результатах Ирины — к тому моменту она пять месяцев не играла из-за проблем со здоровьем, но все-таки репутацию подпортило. Сейчас Храмачева играет на ITF-уровне и не может похвастаться высокими достижениями.

Как видим, карьеры у всех трех девушек развивались по совершенно разному сценарию и, увы, привели к похожему результату. Ни одной подававших надежды сейчас нет даже в топ-40. Конечно, 46-е место Путинцевой — это тоже солидное достижение, о котором тысячи теннисисток не могут даже мечтать. Но вряд ли о таком варианте думали болельщики, когда рассуждали о перспективах трех будущих Шараповых десять лет назад.