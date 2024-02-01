Абашкин: «По игре Синнер находится сейчас на пике своей спортивной формы за всю карьеру»

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин объяснил, почему итальянец Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open-2024.

«По игре Синнер находится сейчас на пике своей спортивной формы за всю карьеру, он абсолютно заслуженно добрался до финала Australian Open и победил. Его путь был нелегким, но при этом преимущество над оппонентами — достаточно очевидным. Так что его успех — это не только физические кондиции, но и уровень готовности и класс игры, который оказался выше», — цитирует «Газета.Ru» Абашкина.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024, который прошел 28 января, Синнер в пяти сетах победил Медведева. 22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года.