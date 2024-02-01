Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

1 февраля, 03:41

Абашкин: «По игре Синнер находится сейчас на пике своей спортивной формы за всю карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин объяснил, почему итальянец Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open-2024.

«По игре Синнер находится сейчас на пике своей спортивной формы за всю карьеру, он абсолютно заслуженно добрался до финала Australian Open и победил. Его путь был нелегким, но при этом преимущество над оппонентами — достаточно очевидным. Так что его успех — это не только физические кондиции, но и уровень готовности и класс игры, который оказался выше», — цитирует «Газета.Ru» Абашкина.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024, который прошел 28 января, Синнер в пяти сетах победил Медведева. 22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/31/22234639.shtml?refresh
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ракетку Надаля с победного «Ролан Гаррос» 2007 года продали на аукционе за 118 тысяч долларов

Роддик: «Я был бы рад увидеть, как Медведев выиграет еще один турнир «Большого шлема»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости