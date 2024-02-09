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9 февраля, 11:08

Калинская: «Australian Open 2024 лучшее время в карьере. Радовала моя игра»

Калинская назвала Australian Open 2024 лучшем временем в карьере
Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисист Анна Калинская рассказала, что мечтает о победе на турнире «Большого шлема».

«Австралия — лучшие две недели в жизни? Да, определенно, лучшее время в карьере. В первую очередь радовала сама игра — видела улучшения. Нравилось состояние на корте: чувствовались спокойствие, большая концентрация. Конечно, выступление придало уверенности, хотелось даже лучше. Но шаг за шагом — год только начался. Много позитива взяла из этих двух недель. Цель — выиграть «Большой шлем», так что, когда я даже была в четвертьфинале, понимала, верила в себя, что пройду. Могла зайти и дальше, но это игра. Я не останавливаюсь», — приводит слова Калинской «Чемпионат».

25-летняя россиянка дошла до 1/4 финала Australian Open-2024. В нем она не смогла обыграть китаянку Чжэн Циньвэнь (7:6 (7:4), 3:6, 1:6). 40-я ракетка мира Калинская впервые в карьере добралась до стадии четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

Анна Калинская. Калинской не хватило «физики». Но россиянка может гордиться выступлением на Australian Open

Источник: Чемпионат
Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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