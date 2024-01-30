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Сегодня, 19:58

Ракетку Надаля с победного «Ролан Гаррос» 2007 года продали на аукционе за 118 тысяч долларов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ракетка, которой испанский теннисист Рафаэль Надаль играл на «Ролан Гаррос» 2007 года, продана на аукционе.

Как сообщается на сайте The Tennis Auction, итоговая стоимость лота составила 118-206 долларов. Этой ракеткой Надаль в 2007 год реализовал матчбол в четырехсетовом финале против Роджера Федерера и выиграл «Ролан Гаррос».

Ранее ракетка хранилась в Австралийском музее тенниса как часть личной коллекции восьмикратного чемпиона «Больших шлемов» Кена Роузуолла. Недавно музей был закрыт для переоборудования в спортклуб.

Надаль — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он является обладателем карьерного «Золотого шлема» и одним из четырех теннисистов в истории тенниса кому удалось минимум два раза выиграть каждый турнир серии «Большого шлема».

Теннис
Рафаэль Надаль
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