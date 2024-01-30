Ракетку Надаля с победного «Ролан Гаррос» 2007 года продали на аукционе за 118 тысяч долларов

Ракетка, которой испанский теннисист Рафаэль Надаль играл на «Ролан Гаррос» 2007 года, продана на аукционе.

Как сообщается на сайте The Tennis Auction, итоговая стоимость лота составила 118-206 долларов. Этой ракеткой Надаль в 2007 год реализовал матчбол в четырехсетовом финале против Роджера Федерера и выиграл «Ролан Гаррос».

Ранее ракетка хранилась в Австралийском музее тенниса как часть личной коллекции восьмикратного чемпиона «Больших шлемов» Кена Роузуолла. Недавно музей был закрыт для переоборудования в спортклуб.

Надаль — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он является обладателем карьерного «Золотого шлема» и одним из четырех теннисистов в истории тенниса кому удалось минимум два раза выиграть каждый турнир серии «Большого шлема».