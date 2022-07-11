Кафельников заявил, что Россия и Казахстан внесли равный вклад в победу Рыбакиной на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что российская и казахстанская федерации тенниса внесли равный вклад в победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне.

В финале представительница Казахстан Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

«В данном случае стоит отметить вклад обеих сторон, — цитирует ТАСС Кафельникова. — Безусловно, первые шаги в теннисе и азы она постигала в России, именно здесь ее научили перебрасывать мяч через сетку. Однако когда дошло дело до финансовой составляющей, казахстанская федерация ей помогла, этого отрицать нельзя. Поэтому и российская, и казахстанская стороны в равной степени имеют отношение к этому успеху».

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.