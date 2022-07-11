Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:55

Кафельников заявил, что Россия и Казахстан внесли равный вклад в победу Рыбакиной на Уимблдоне

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что российская и казахстанская федерации тенниса внесли равный вклад в победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне.

В финале представительница Казахстан Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

«В данном случае стоит отметить вклад обеих сторон, — цитирует ТАСС Кафельникова. — Безусловно, первые шаги в теннисе и азы она постигала в России, именно здесь ее научили перебрасывать мяч через сетку. Однако когда дошло дело до финансовой составляющей, казахстанская федерация ей помогла, этого отрицать нельзя. Поэтому и российская, и казахстанская стороны в равной степени имеют отношение к этому успеху».

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.

Источник: https://tass.ru/sport/15182143
Теннис
Wimbledon
Евгений Кафельников
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Материалы сюжета: Москвичка Рыбакина выиграла Уимблдон без российских теннисистов
Джокович поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Чесноков — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Казахстан сегодня должен ликовать, они ее должны боготворить»
Тарпищев о Рыбакиной: «У нас много талантливых теннисистов не только в России, но и там, где к нам нормально относятся»
Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз на финал Уимблдона 10 июля 2022 года
Рыбакина — «кошмар Уимблдона». Но был ли шанс сохранить ее в России?
Триумф Рыбакиной: урок для тех, кто не верил в нее в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крейчикова и Синякова прокомментировали победу в женском парном разряде на Уимблдоне
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости