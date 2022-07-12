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Сегодня, 13:21

Рыбакина заявила, что не считает себя готовым продуктом российской теннисной школы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

Победительница Уимблдона Елена Рыбакина заявила, что не считает себя готовым продуктом российской теннисной школы.

«Я была юниором в первую очередь, и «готовым продуктом» назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую, профессиональную карьеру очень сложный. Поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — приводит ТАСС слова Рыбакиной.

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы. Она выступала за Россию до 2018 года, после чего сменила спортивное гражданство и стала представлять Казахстан. Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что спортсменка является продуктом российской школы.

В субботу, 9 июля Рыбакина победила Онс Жабер в финале Уимблдона — 3:6, 6:2, 6:2.

Елена Рыбакина. Рыбакина — «кошмар Уимблдона». Но был ли шанс сохранить ее в России?

Источник: https://tass.ru/sport/15192741
Теннис
Сборная России по теннису
Елена Рыбакина
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