Рыбакина заявила, что не считает себя готовым продуктом российской теннисной школы

Победительница Уимблдона Елена Рыбакина заявила, что не считает себя готовым продуктом российской теннисной школы.

«Я была юниором в первую очередь, и «готовым продуктом» назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую, профессиональную карьеру очень сложный. Поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — приводит ТАСС слова Рыбакиной.

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы. Она выступала за Россию до 2018 года, после чего сменила спортивное гражданство и стала представлять Казахстан. Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что спортсменка является продуктом российской школы.

В субботу, 9 июля Рыбакина победила Онс Жабер в финале Уимблдона — 3:6, 6:2, 6:2.