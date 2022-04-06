Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:01

«Приняли во внимание указания правительства Великобритании». Организаторы Уимблдона сделали заявление по участию российских теннисистов

Организаторы Уимблдона заявили, что решение по участию Медведева будет в середине мая
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), который отвечает за организацию Уимблдона, сделал заявление в отношении российских теннисистов.

Ранее стало известно, что Даниила Медведева, а также других россиян могут не допустить к турниру, независимо от приказа министр спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. последний также заявил, что Медведеву могут не разрешить участвовать в Уимблдоне-2022.

«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли во внимание указания правительства Великобритании в отношении российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране.

Мы продолжаем вести переговоры с правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса и международными руководящими органами тенниса", — отмечается в заявлении AELTC, которое приводит BBC.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

Напомним, что лучшим результатом для 26-летнего Медведева на Уимблдоне был выход в четвертый круг в 2021 году. Он является победителем одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021).

Даниил Медведев
0
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Патроны возьмут от «Калашникова», гонки проведут по улицам, а Большунову дадут винтовку. Каким будет импортозамещение в биатлоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева могут отстранить от участия в Уимблдоне без участия Минспорта Великобритании
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости