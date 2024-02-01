Синнер — о шансах возглавить рейтинг АТР: «Пока я только приближаюсь к третьей позиции»

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Открытом чемпионате Австралии оценил свои шансы стать первой ракеткой мира.

«Моя жизнь — череда событий. Я сделал выбор, который казался сумасшедшим, сменив тренера, но я хотел узнать другой метод работы. Даже когда дела идут хорошо, всегда хочется большего. Моим желанием всегда было выиграть турнир «Большого шлема», теперь я знаю, каково это, и мы работаем над тем, чтобы снова ощутить эти эмоции. Сейчас самый лучший вариант — вернуться на корт и работать. Есть много различий между пятеркой лучших в мире, тройкой и номером один. На данный момент я являюсь четвертой ракеткой мира. Первая цель — двигаться вперед небольшими шагами. Пока мы только приближаемся к третьей позиции», — сказал Синнер.

В финале Australian Open-2024 Синнер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, который на данный момент занимает третье место в мировом рейтинге АТР. 22-летний итальянский теннисист стал самым молодым чемпионом Открытого чемпионата Австралии с 2008 года.