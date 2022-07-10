Канадский теннисист Шаповалов поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу серба Новака Джоковича в финале Уимблдона против австралийца Ника Кирьоса (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

«Джокович продолжает поднимать планку! Что за великий чемпион. Мои поздравления», — говорится в социальных сетях Шаповалова.

Канадец Шаповалов проиграл американцу Брэндону Накашиме во втором круге Уимблдона.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).