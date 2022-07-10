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Сегодня, 19:47

Канадский теннисист Шаповалов поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне

Алексей Еремин
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Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу серба Новака Джоковича в финале Уимблдона против австралийца Ника Кирьоса (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

«Джокович продолжает поднимать планку! Что за великий чемпион. Мои поздравления», — говорится в социальных сетях Шаповалова.

Канадец Шаповалов проиграл американцу Брэндону Накашиме во втором круге Уимблдона.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).

Wimbledon
Денис Шаповалов
Ник Кирьос
Новак Джокович
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