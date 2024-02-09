Пивоварова назвала агрессивной игру второй ракетки мира Соболенко

Экс вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова ответила на вопрос, повезло ли белоруске Арине Соболенко в том, что ее основные соперницы Елена Рыбакина и Ига Свентек вылетели на ранних стадиях Открытого чемпионата Австралии-2024.

«В какой-то степени повезло, но у Арины не самая легкая сетка была в любом случае. К тому же она действительно была одной из фавориток всего турнира. Рыбакина и Свентек находились в другой части сетки, но они точно были Арине по силам, особенно Свентек. Сейчас теннис Соболенко мне нравится намного больше. Она агрессивно играет, хорошо двигается, здорово подает, психологически стала уравновешеннее, набралась теннисной мудрости. Ощущается, что она чувствует себя лидером женского тенниса», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Представительница Белоруссии второй год подряд выиграла Australian Open. В финале турнира 2024 года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. На данный момент Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге WTA.