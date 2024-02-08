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8 февраля, 06:38

Пивоварова: «Алькарас явно не был настроен так, чтобы побеждать на этом Australian Open»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала игру Карлоса Алькараса на старте сезона-2024. 20-летний испанец проиграл в четвертьфинале Australian Open немцу Александру Звереву (1:6, 3:6, 7:6, 4:6).

«У меня сложилось впечатление, что что-то не так с подготовкой Алькараса и с работой его команды, — сказала теннисистка. — Почему именно в этот момент его тренер Хуан-Карлос Ферреро был вынужден сделать операцию на колене? Нельзя ли было подождать? Или там что-то происходит за кулисами, чего мы не знаем?

Карлос явно не был настроен так, чтобы побеждать на этом Australian Open. Я не видела у него стремления. В четвертьфинале он вышел играть против Александра Зверева больше как шоумен, чем как теннисист, который стремится занять первую строчку рейтинга», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/07/22286497.shtml?updated
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Карлос Алькарас
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