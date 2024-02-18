Кафельников рассказал, как выиграл один турнир Большого шлема в одиночке и паре

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал, как ему на «Ролан Гаррос» 1996 года удалось стать последним на сегодня теннисистом мира, который выиграл один турнир Большого шлема в одиночном и парном разряде.

— Я стал последним на сегодня теннисистом, который выиграл один и тот же турнир «Большого шлема» и в одиночке, и в паре. Да даже и до меня на «Ролан Гаррос» в предыдущий раз подобное происходило 26 годами ранее. Если не ошибаюсь, еще только Стефан Эдберг до меня также в двух категориях выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Как мне удавалось это делать одновременно? Очень просто. Я испытывал необходимость в тренировках перед матчами. А что может быть лучшей тренировкой, чем игровая практика? Мне и Лепешин то же самое говорил. Ее ничем не заменишь. В парной комбинации ты тренируешь нервную систему, а также ряд элементов игры — подачу, прием, игру у сетки. И в том же Париже в 1996-м все так идеально складывалось, что один день я играл одиночку, восстанавливался, а на следующий день — пару в течение полутора часов.

Грунт — самое энергозатратное покрытие в теннисе, но мне тогда было 22 года. Я еще во время того турнира параллельно занимался и ОФП три-четыре раза на стадионе, держал себя в очень хорошем физическом тонусе. Сил у меня было море. И, если посмотреть на мои титулы, то в паре они даже более увесисты, чем в одиночке. Если в индивидуальном зачете я выиграл два турнира «Большого шлема», то в парном — четыре. Разница для меня состояла в том, что если ты не в форме, то в одиночном разряде у тебя точно ничего не получится, а в парном партнер иногда поддержит, и все равно можно выиграть. Для меня игра в паре была таким же удовольствием, как и в одиночке, — сказал Кафельников.