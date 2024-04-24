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Янчук: «Российским теннисистам не хватает соревновательного тонуса»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступлений российских теннисистов на ближайших грунтовых турнирах.

«Российские теннисисты не самым удачным образом начали грунтовый сезон, но надеюсь и ожидаю лучших выступлений от наших ребят на ближайших турнирах, — приводит Legalbet слова Янчука. — Но списывать все на смену покрытия не стоит, вопрос формы все-таки достаточно индивидуален, но, по идее, конечно, все должны только прибавлять».

Он подчеркнул, что самое главное— это набрать форму и подойти в хороших кондициях к «Ролан Гаррос».

«Если наши теннисисты и там выступят неудачно, то это уже, конечно, будет печально и тревожно. А на ближайших турнирах уже как у кого получится. Надеюсь, наши спортсмены будут только набирать, потому что пока видно, что им не хватает соревновательного тонуса. Не знаю, получится ли у кого-то из россиян на пике своей формы подойти к «Ролан Гаррос», но, думаю, однозначно стоит ожидать улучшений. Надежды на это имеют место быть. Мастерство и потенциал у наших теннисистов есть», — сказал Янчук.

В 2024 году «Ролан Гаррос» пройдет с 20 мая по 9 июня.

Источник: legalbet.ru
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