Янчук: «Российским теннисистам не хватает соревновательного тонуса»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступлений российских теннисистов на ближайших грунтовых турнирах.

«Российские теннисисты не самым удачным образом начали грунтовый сезон, но надеюсь и ожидаю лучших выступлений от наших ребят на ближайших турнирах, — приводит Legalbet слова Янчука. — Но списывать все на смену покрытия не стоит, вопрос формы все-таки достаточно индивидуален, но, по идее, конечно, все должны только прибавлять».

Он подчеркнул, что самое главное— это набрать форму и подойти в хороших кондициях к «Ролан Гаррос».

«Если наши теннисисты и там выступят неудачно, то это уже, конечно, будет печально и тревожно. А на ближайших турнирах уже как у кого получится. Надеюсь, наши спортсмены будут только набирать, потому что пока видно, что им не хватает соревновательного тонуса. Не знаю, получится ли у кого-то из россиян на пике своей формы подойти к «Ролан Гаррос», но, думаю, однозначно стоит ожидать улучшений. Надежды на это имеют место быть. Мастерство и потенциал у наших теннисистов есть», — сказал Янчук.

В 2024 году «Ролан Гаррос» пройдет с 20 мая по 9 июня.