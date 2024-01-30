Ольховский назвал российских теннисистов, приятно удививших на Открытом чемпионате Австралии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский перечислил российских теннисистов, чье выступление порадовало на Открытом чемпионате Австралии.

«Приятным сюрпризом, естественно, стал выход в финал Медведева. Кроме того, положительные впечатления оставили выступления Калинской, Мирры Андреевой, Тимофеевой, Корнеевой», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

На нынешнем Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев третий раз в карьере дошел до финала, Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал, Мирра Андреева впервые добралась до четвертого круга. Мария Тимофеева и Алина Андреева одержали первые победы на турнирах «Большого шлема».