Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:44

Ольховский назвал российских теннисистов, приятно удививших на Открытом чемпионате Австралии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский перечислил российских теннисистов, чье выступление порадовало на Открытом чемпионате Австралии.

«Приятным сюрпризом, естественно, стал выход в финал Медведева. Кроме того, положительные впечатления оставили выступления Калинской, Мирры Андреевой, Тимофеевой, Корнеевой», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

На нынешнем Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев третий раз в карьере дошел до финала, Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал, Мирра Андреева впервые добралась до четвертого круга. Мария Тимофеева и Алина Андреева одержали первые победы на турнирах «Большого шлема».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11492015-olhovskij-nazval-rossijskih-tennisistov-priyatno-udivivshih-na-otkrytom-chempionate-avstralii.html
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
0
Читайте также
Какие титулы теряет и сохранит Камила Валиева после решения CAS
Форварду «МЮ» Рэшфорду грозит штраф за нарушение режима
В России появился новый отечественный автобренд XCITE
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен
Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов уверен, что Медведев выиграет турнир «Большого шлема» в 2024 году

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости