Главное с пресс-конференции по итогам исполкома РФС.

На исполкоме от 26 апреля РФС принял новую концепцию развития сборной, где главная команда страны будет ориентироваться на участие в чемпионате мира-2030. По итогам заседания президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов ответили на вопросы журналистов.

Довольны работой Карпина, заинтересованы в продолжении сотрудничества

— Объясните концепцию развития до 2030 года, которую определил РФС.

Дюков: — Концепция бессрочная. Задача РФС — обеспечение, сохранение и функционирования всех наших сборных команд. Мы видим, что к сборной есть интерес, за ней следят. Это подтверждают и недавние матчи. Мы считаем, что это важный инструмент развития молодых футболистов. Работа с другим тренерским штабом, другими футболистами, дает возможность развиваться. Вся вертикаль сборных должна сохраниться. Мы собираемся регулярно проводить игры. Решение сохранить сборную было принято сразу, но концепцию нужно было уточнить. Мы ставим перед собой задачу проводить больше игр в России, а не на выезде.

Митрофанов: — Концепция исходит из того, что есть циклы проведения соревнований. Она охватывает вопросы планирования. Концепция — про методику, не про пропуск турниров.

— Какая ситуация с продлением контракта Карпина?

Дюков: — Мы довольны работой Карпина и заинтересованы в том, чтобы продолжить наше сотрудничество. Сейчас он решает турнирные задачи в РПЛ. Вернемся к этому вопросу позднее.

— Как новая концепция повлияет на работу главного тренера сборной?

Дюков: — Концепция сборной серьезным образом не может повлиять на функционал работы главного тренера.

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Возможно ли проведение турнира с участием сборной России?

Дюков: — Мы считаем, что проведение турнира было бы интереснее болельщикам. Мы занимаемся организацией подобного соревнования. Есть понимание по сборным, которые мы можем пригласить: команды из Южной Америки, Африки, Азии. Этот турнир может состояться в 2025-2026 году.

— Какая ситуация с соперниками сборной России?

Дюков: — Мы приняли решение сыграть один матч в июне. Была возможность на две игры, но весна получилась напряженной, поэтому решили так. Сыграем со сборной Белоруссии в Минске. Дата еще обсуждается.

Митрофанов: — Обсуждаем дату 7 июня, но есть и другая.

— Возможно ли проведение игры с Парагваем?

Дюков: — Мы договорились, что обязательно сыграем, но не в этом году. Либо в 2025, либо 2026 году эта игра состоится.

— Какая ситуация в отношениях с УЕФА?

Дюков: — Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА в прошлом году приняла решение, разрешающее юношеским сборным играть в отборе чемпионата Европы, но оно так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U-17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации, она по-прежнему существует.

— Как сейчас РФС взаимодействует с командами Крыма? И есть ли общение с клубами из ДНР и ЛНР?

Митрофанов: — Вы знаете, что развитием футбола на территории Крыма занимается Крымский футбольный союз. Что касается ДНР и ЛНР, там создан турнир Содружества от министерства спорта. В нем играют любительские команды.

Руководитель департамента судейства Милорад Мажич. Фото ФК «Крылья Советов»

У судей есть прогресс, уменьшилось количество ключевых ошибок

— Вы уверены, что удастся собрать полные «Лужники» на финале FONBET Кубка России?

Дюков: — Финал Кубка России — это значимое событие для всех болельщиков. Считаем, что нам удастся собрать «Лужники» полностью. Москва прислала свое предложение, мы его рассмотрели.

— Известно ли место проведения матча за Суперкубок?

Дюков: — Место проведения Суперкубка не обсуждалось. Оно будет выбрано за месяц до даты проведения, но постараемся принять решение раньше. Сегодня утвердили существующий формат из одного матча. Также рассматривалась возможность проведения турнира в разных форматах, но сохранили текущий.

— Как оцените систему озвучивания решений судей на ВАР?

Дюков: — Есть возможность для совершенствования. Давайте дождемся окончания сезона, подведем итоги. Мы стараемся действовать по рекомендациям ФИФА, у нас есть департамент судейства — это их прерогатива. Им принимать решение.

— Как вы оцените работу главы судейского департамента Милорада Мажича?

Дюков: — Мы довольны его работой, вижу определенный прогресс. Уменьшилось количество ключевых ошибок, есть хорошая динамика. Но, к сожалению, арбитры продолжают совершать ошибки.

— Какая ситуация с иностранными судьями? Они появятся в РПЛ?

Дюков: — Вполне возможно, это произойдет. Это и наше обязательство, чтобы наши судьи могли работать за рубежом. Это уже происходило в Саудовской Аравии. По регламенту министерства спорта судить на матчах в России могут судьи с определенной категорией.

Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вы будете избираться на новый срок президента РФС?

Дюков: — Есть еще время. Работа в РФС для меня интересна и важна. Я участвовал в разработке развития стратегии-2030, РФС запустил больше количество проектов. Но сейчас не хотелось бы делать какие-то заявления.

— Возможно ли было перенести матч «Ахмат» — «Сочи»?

Дюков: — По регламенту перенос возможен. Но для этого должны быть форс-мажорные обстоятельства. Например, экстремальные погодные условия. У Сочи был выбор — выйти или не выйти на матч. Команда приняла решение выйти Решение должна принимать лига? Вполне возможно.

— РФС инициировал рассмотрение шутки игрока «Рубина» в комитете по этике.

Дюков: — Есть много областей для шуток. Но шутки про оказывание финансового влияние на результат матча недопустимы. С этим должны разобраться. Я не против шуток, но они должны быть другими.

Митрофанов: — Шутка — это прекрасно. Но официальное лицо должно отдавать себе отчет, что, где и когда это сказано. А завтра мы будем шутить об убийстве? Всему есть определенная грань. После майских праздников комитет по этике проанализирует это высказывание.