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Сегодня, 12:09

Рыбакина после победы в Уимблдоне направит часть призовых на поддержку молодых игроков Казахстана

Руслан Минаев
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Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина на встрече с правительством Казахстана заявила, что направит часть призовых средств от победы в турнире «Большого шлема» на поддержку молодых теннисистов Казахстана.

«Я думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться», — сказала Рыбакина.

В финале Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка обыграла Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

За победу в турнире 23-летняя спортсменка заработала 2,5 миллиона долларов при общей сумме призовых в 48,9 миллиона долларов.

Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
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