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Сегодня, 17:11

Колосков: «Мой личный ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — ЧЕ-2028»

Сергей Жуков
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» концепцию деятельности сборной России в период санкций.

«Я так понимаю, что это максимальный срок, который ставит перед собой РФС. Но вряд ли кто-то будет возражать, если мы будем готовы к чемпионату Европы-2028. Я, например, для себя лично ставлю такой ориентир. К чемпионату Европы-2028 отборочные этапы начнутся осенью 2026 года. РФС поставил свой ориентир на 2030 год. Это небольшое расхождение. Сейчас любые санкции призрачные», — сказал Колосков «СЭ».

Сборная России планирует вернуться на&nbsp;международную арену к&nbsp;отборочному турниру ЧМ-2030. Ориентир сборной России — отбор на ЧМ-2030. О переходе в Азию можно забыть?

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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