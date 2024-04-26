Колосков: «Мой личный ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — ЧЕ-2028»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» концепцию деятельности сборной России в период санкций.

«Я так понимаю, что это максимальный срок, который ставит перед собой РФС. Но вряд ли кто-то будет возражать, если мы будем готовы к чемпионату Европы-2028. Я, например, для себя лично ставлю такой ориентир. К чемпионату Европы-2028 отборочные этапы начнутся осенью 2026 года. РФС поставил свой ориентир на 2030 год. Это небольшое расхождение. Сейчас любые санкции призрачные», — сказал Колосков «СЭ».

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.