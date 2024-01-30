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Фразы Медведева, Рублева и Андреевой попали в топ лучших цитат на Australian Open-2024

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Australian Open составил подборку лучших цитат по итогам прошедшего турнира.

В список лучших вошли фразы российских теннисистов: Даниила Медведева, Андрея Рублева, Мирры Андреевой и Анны Блинковой.

«Хочу, чтобы они играли семь часов и закончили в пятом сете при счете 30-28. Тогда посмотрим, устанут ли они к матчу в воскресенье», — ответил Медведев на вопрос, как, по его мнению, должен завершиться полуфинал между Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

«Лучше не находиться в моей голове в это время. Там фильм ужасов», — сказал Рублев после победы в пяти сетах над Алексом де Минауром в четвертом круге.

«Я счастлива сыграть с Онс. Моя мечта сбылась, потому что мне очень нравится ее теннис. Она меня вдохновляет. Поэтому эта победа много для меня значит», — сказала Андреева после победы над Онс Жабер во втором круге.

«Я была очень мотивирована выиграть сегодня. Одна из мотиваций заключалась в том, чтобы остаться здесь, в Австралии. Перед тем как выйти на корт, я сказала себе, что должна бороться, чтобы остаться на Australian Open — в лучшей атмосфере в мире», — сказала Блинкова после победы над Еленой Рыбакиной в самом длинной тай-брейке в истории женских турниров «Большого шлема».

Ранее Australian Open представил топ лучших матчей турнира, куда вошли игры Медведева, Рублева и Блинковой.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Анна Блинкова
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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