Болбои, публика и русофобы. Кто помешал Медведеву выиграть в Австралии

После финала Australian Open, проигранного Рафаэлю Надалю, Даниил пообещал как-нибудь поехать в Россию вместе турнира «Большого шлема».

Вместе результатом невероятного мужского финала Открытого чемпионата Австралии мир тенниса активно обсуждает поведение лучшего теннисиста России Даниила Медведева. Упустив победу со счета 0:2 по сетам, наш спортсмен предъявил ряд претензий — болельщикам, судьям и организаторам турнира. Многих коробит такое неумение проигрывать в исполнении достаточно опытного и титулованного спортсмена. Одни считают, что нытье и скандальность — не лучшие спутники для чемпиона. Другие признают справедливость претензий 25-летнего россиянина и его право получать дополнительные силы в том числе за негативных эмоций. Что же было не так в финале с точки зрения Медведева? И справедливы ли его претензии?

Ставка на негативные эмоции

Если говорить чисто об игре, то очевидно, что испанский суперветеран в первую очередь превзошел Медведева в плане психологии. В поединке было как минимум два момента, когда Даниил мог отправить соперника в нокаут. Во-первых, в шестом гейме третьего сета Даниил вел 2:0 по партиям, 3:2 по геймам и имел три брейковых мяча на подаче Надаля. «В третьем сете я создал себе хороший момент с тройным брейк-пойнтом, — вспоминал россиян после матча. — После этого, видимо, зажался. Нужно было брать гейм, один раз нормально пробить навылет. Тогда, может быть, победил бы. Не думаю, что во второй половине что-то изменилось тактически. Я играл правильно, просто Надаль стал сильнее».

Во-вторых, в самой концовке матча при счете 2:2 по партиям и 5:4 в пользу Рафаэля по геймам Медведев взял ключевую подачу соперника и лишил того лидерства. Казалось, что россиянину остается только доломать измученного испанца, но в этот момент силы внезапно оставили самого Даниила. Он позволил Надалю сделать обратный брейк и затем сдался окончательно. «Это был важный матч, и Рафа в нем прибавил. А я не прибавил, — вспоминал второй номер мирового рейтинга. — Надаль стал играть куда лучше, а все мы знаем, на что он способен. Я был нестабилен физически, так что Рафа был лучше в этом моменте. Иногда я не успевал за ним, а такого быть не должно».

В целом специалисты много рассуждают о том, что быстрые корты Мельбурн-парка с высоким отскоком не слишком подходят стилю «осьминога» Медведеву. Однако и Надаль на протяжении всей своей карьеры больше тяготеет к медленному теннису. Если бы в досье Даниила не было победы в финале «Большого шлема» над самим Новаком Джоковичем, можно было бы предположить о том, что у россиянина формируется «комплекс больших поединков». В АТР-туре периодически появляются хорошие игроки, которые ни в какую не могут взять главную вершину — мейджор. Но Медведев не из таких, скоро он почти наверняка станет первой ракеткой мира и будет претендовать на все главные титулы, даже на своем нелюбимом грунте на «Ролан Гаррос». Просто в трудные моменты в Австралии Даниил сделал ставку на негативные эмоции, и это оказалось ошибкой.

Видимо, дело в национальности

Вскоре после того, как Даниил не реализовал три брейковых мяча в третьей партии, он неожиданно начал жаловаться судье на вышке Джону Блому на болбоев. По мнению россиянина, они слишком много перемещались вокруг корта вместо того, чтобы просто передавать мячи друг другу. Медведев начал советовать арбитру, как правильно организовать работу мальчишек, и это, возможно, окончательно разрушило его концентрацию. Понятно, что россиянин на самом деле просто хотел психологически переключиться в тот момент, когда победа была так близка, а инициатива начала ускользать из его рук. И вспомогательный персонал, находящийся у корта, иногда действительно может существенно влиять на ход поединка — Новак Джокович и Серена Уильямс это отлично знают. Но атака Даниил на болбоев в третьем сете скорее пошла ему во вред, чем взбодрила.

Ну а четвертом сете произошел традиционный всплеск недовольства Медведева проведением публики. «Они идиоты. У них нет мозгов. Их жизнь, наверное, очень плохая», — пожаловался Даниил на болельщиков, которые шумели на его подаче и аплодировали ошибкам россиянина, что для воспитанной теннисной публики в цивилизованной стране считается дурным тоном. Проиграв подачу, россиянин настойчиво попросил судью жестче контролировать трибуны: «Пожалуйста, сделай что-нибудь. Скажи это 25 раз, если нужно. Сейчас финал турнира «Большого шлема». Они не понимают слова «пожалуйста». Они идиоты, а для идиотов этого мало». Учитывая штраф за жесткий разговор с судьей в предыдущем матче, Медведев сильно рисковал, но, похоже, был полностью уверен в своей правоте.

«Step up — it's the final of a Grand Slam! They're !!!»



Daniil Medvedev is pleading for the umpire to take some action against the crowd ??#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/g6p643psdA — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

— Если перед подачей Рафы кто-то кричит в мою поддержку, тысяча людей его сразу затыкают. На геймах Надаля всегда тихо. На моей подаче все иначе. Это бесит, это разочаровывает, это неуважение, — объяснил Даниил после матча, объявив себя жертвой русофобии. — Видимо, дело в национальности. Российский теннис долго был на спаде. Мы с Андреем, Кареном и Асланом (Рублевым, Хачановым и Карацевым. — Прим. «СЭ») вывели его на вершину. Это классно. Верю, что это приведет в наш вид спорта новых болельщиков. Но в других странах люди почему-то всегда болеют против нас... Если перед турниром «Большого шлема» будет что-то хардовое в Москве, я поеду в Москву. Готов пропустить ради этого «Ролан Гаррос» или Уимблдон. Ведь в России меня всегда поддержат.

Скука на церемонии

Есть мнение, что Даниил нарочно конфликтует с болельщиками. Что ему нравится играть «вопреки». В этом году Медведев начал критиковать австралийскую публику после победы во втором круге над Ником Кирьосом. «Когда так сильно шумят между первой и второй подачей, будто ты уже сделал двойную, это расстраивает. Так делали далеко не все, но у тех, кто шумел, наверное, просто низкий уровень IQ», — жаловался россиянин. В финале недовольство трибунами достигло апогея, и Даниил отказался благодарить зрителей в интервью на корте после завершения поединка. Медведев сказал спасибо своей команде и организаторам, потом сделал паузу и... снова отдал должное тренерам в тот момент, когда от него ждали теплых слов в адрес фанатов.

Впрочем, троллинг со стороны Медведева прилетел и в адрес организаторов. Официальные речи во время церемонии награждения Даниил слушал с кислой физиономией. Причем в трансляцию попал его комментарий, сказанный себе под нос: «Boring» (скучно). Это произошло во время речи главы Tennis Australia Джейн Хрдлика, которая хвалила россиянин за волю к победе в трудном четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима и за то, что в поединке против Надаля Медведев бился почти до самого конца. Неизвестно, чем было вызвана угрюмая реакция нашего теннисиста — банальностью слов Хрдлика, или его недовольство штрафом за полуфинал и тем, что организаторы так и не смогли усмирить болельщиков. Но в целом поведение Даниила в тот момент, когда от него ждали максимальной политкорректности, тоже произвело в мире негативное впечатление.

Теперь мальчик будет играть только ради себя

— Я помню все разговоры о молодом поколении: все желали успехов и говорили, что нужно прибавлять. Это давало мотивацию. Видимо, вы врали, — с обидой произнес Даниил на заключительной пресс-конференции. — В каждом большом матче никто не желал моего успеха, и никто не хотел, чтобы я прибавил. Вы не болели за меня. В моей карьере были моменты, когда мальчик сомневался, стоит ли ему продолжать идти за этой мечтой. И после сегодняшнего матча ребенок внутри меня перестал мечтать. Теперь мальчик будет играть только ради себя. И ради того, чтобы обеспечить свою семьи. И ради России — там меня всегда поддержат.

Увы, этот и манифест тоже был воспринят теннисным миром с максимальным цинизмом. «Он решил пойти по пути Джоковича. Отчасти я понимаю, о чем он; трибуны бывают жестокими. Но говорить, что ребенок в тебе умер? Смешно», — написала в соцсетях американская теннисистка Джейми Хэмптон, выразив мнение хейтеров Даниила, которых после великого финала Australian Open, увы, меньше не стало. Специально для них провожу цитату из интервью Медведева «СЭ», которое лучший теннисист нашей страны дал в конце прошлого года.

— Поверьте, мне все равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают, — признавался Даниил в ответ на вопрос о своих непростых отношениях с публикой. — И так происходит на большинстве турниров. Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фейка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное.