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Сегодня, 13:39

«Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Дуарте в дерби с ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о ситуации с желтой карточкой защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Мы получили письмо от «Спартака» с просьбой исправить ошибку судьи в том плане, что была показана желтая карточка не тому футболисту. Мы получили письмо и направили его в ЭСК, для того чтобы она дала свое заключение. Завтра до 12 часов мы должны получить заключение ЭСК и на КДК принять решение. КДК будет завтра», — сказал Григорьянц.

24-летний парагваец получил желтую карточку в конце первого тайма матча против ЦСКА в 21-м туре. Предупреждение стало для Дуарте четвертым в текущем розыгрыше РПЛ. Таким образом, он пропустит следующий матч.

ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Артур Григорьянц
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 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
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7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
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 Урал 25 6 6 13 24-39 24
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