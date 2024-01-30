Три матча с участием россиян попали в топ-5 лучших на Australian Open-2024

Australian Open составил рейтинг самых лучших матчей по итогам турнира в этом году.

В список попали три игры с участием россиян:

Финал — Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия) — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Четвертый круг — Андрей Рублев (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4; 6:7 (5:7); 6:7 (4:7); 6:3; 6:0.

Полуфинал — Арина Соболенко (Белоруссия) — Коко Гауфф (США) — 7:6 (7:2); 6:4.

Второй круг — Анна Блинкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:4; 4:6; 7:6 (22:20).

Второй круг — Ига Свентек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4; 3:6; 6:4.

Победителем в мужском разряде стал Янник Синнер, в женском — Арина Соболенко.

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