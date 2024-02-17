Медведев считает, что турниры «Большого шлема» важнее Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что турниры «Большого шлема» важнее Олимпийских игр.

Ранее испанец Карлос Алькарас заявил, что в этом году отдаст предпочтение победе на Олимпиаде в Париже, нежели одному титулу на «мейджоре».

Медведев рассказал, что удивлен мнением второй ракетки мира. Россиянин добавил, что был разочарован поражением на Олимпиаде в Токио-2020, но считает турниры «Большого шлема» более важными в теннисе.

«[Олимпиада] очень важный турнир, который, мне кажется, мечтает выиграть каждый игрок, но я считаю, что турниры «Большого шлема», на мой взгляд, имеют превосходство и являются более важными в теннисе», — цитирует Медведева Eurosport.

На летних Олимпийских играх в Японии Медведев дошел до четвертьфинала и уступил испанцу Пабло Карреньо Буста (3:6, 6:7 (5:7). Чемпионом стал немец Александр Зверев.

За карьеру Медведев 6 раз выходил в финал турниров «Большого шлема» и выиграл 1 титул — на US Open-2021.