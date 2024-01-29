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Сегодня, 15:03

Медведев опубликовал пост об окончании Australian Open

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в соцсети после окончания Australian Open.

Третья ракетка мира дошел до финала и уступил в решающем матче итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. На Открытом чемпионате Австралии россиянин провел четыре 5-сетовых матча, включая три подряд — в четвертьфинале, полуфинале и финале.

«Тяжелый путь, боролся до конца. Возможно повезет в следующий раз. Теперь хочу немного поспать», — написал Медведев в соцсети.

Медведев получил 1300 очков за выступление на Australian Open и располагается на второй строчке в таблице чемпионской гонки.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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