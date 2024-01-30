Титов уверен, что Медведев выиграет турнир «Большого шлема» в 2024 году

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open-2024 от итальянца Янника Синнера.

«Я смотрел практически весь финал. Первые два сета — это фантастика! Давно не было такого уверенного Медведева, который вел игру. Синнер в полном порядке, я смотрел матч с Джоковичем, как он разобрался с Новаком. Мне даже стало немного жалко нашего сербского друга. Меня удивил финал, особенно первые два сета. Поражение Дани стало неприятным сюрпризом. Я был уверен, что после победы напишу своим теннисным друзьям и все обсудим, как это было здорово. Но этого не случилось. Ключевым моментом в финале стал проигрыш Дани на подаче. Очень легко говорить и рассуждать, но нельзя было доводить до такой ситуации. Надо отдать должное Синнеру, он смог бороться с собой и поймал свою игру. В третьем сете при 4:4 Синнер взял подачу, и это стало решающим моментом в матче. Я уже понимал, что будет печально, и Даня стал больше ошибаться. Надо отметить поддержку итальянцев, местные болельщики тоже были за Янника. Но мы знаем, что это помогает Медведеву, потому что он умеет работать с публикой. В пятом сете было видно, что шансов мало и Синнер свое не отпустит. Очень обидно, что второй трофей у тебя в руках, но ты отпускаешь. Еще будут важные турниры, я уверен, что в этом году он должен выигрывать. Уже пора! Он играл уже в стольких финалах и лишь одна победа. Меня, как болельщика, это напрягает, хочется большего!» — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Третья ракетка мира дошел до финала и уступил в решающем матче итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. На Открытом чемпионате Австралии россиянин провел четыре 5-сетовых матча, включая три подряд — в четвертьфинале, полуфинале и финале.

Медведев получил 1300 очков за выступление на Australian Open и располагается на второй строчке в таблице чемпионской гонки.