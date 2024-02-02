Роддик: «Если кто-то называет Медведева звездой одного «Шлема», то они идиоты. Он лучше меня»

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик похвалил россиянина Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open-2024.

«Я знаю, что мы всегда поздравляем победителей, а люди будут критиковать Медведева за то, что он выиграл два сета и потерпел поражение. Это бред, если вы так сделаете. Потому что это никоим образом не отражает то, что Даниил делал на протяжении всего турнира и что, честно говоря, он делал в течение 5-6 последних лет. Это один из самых недооцененных игроков за всю историю. Я просто скажу всем прямо сейчас: он лучше, чем я когда-либо был. У него около 20 с лишним титулов. Он выиграл множество турниров серии «мастерс», один финал Итогового турнира, был номером 1 в мире и, кстати, побеждал Новака Джоковича в финале турнира «Большого шлема». Этот парень лучше мена. Если кто-то называет его звездой одного «Шлема», то они идиоты и не понимают, о чем говорят», — цитирует Tennis365 Роддика.

В финальном матче Australian Open Медведев в пяти сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру. 27-летний Медведев третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии: в 2021 и 2022 годах.

На счету российского теннисиста одна победа в турнирах «Большого шлема» — в 2021-м он выиграл Открытый чемпионат США.