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Сегодня, 09:10

Кафельников: «После победы на Australian Open диванные эксперты говорили: «Да ты колхозника в финале обыграл»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников.
Фото Getty Images

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал, какие страны были для него самыми удобными для игры и как некоторые диванные эксперты прокомментировали его победу на Открытом чемпионате Австралии в 1999 году.

— Наибольшие успехи в моей карьере связаны с тремя странами. Россия, где я пять лет подряд, с 1997-го по 2001-й, брал Кубок Кремля. Франция, где я победил на «Ролан Гаррос» в одиночке и трижды в паре, Кубок Дэвиса в составе сборной, турнир в Лионе, играл в финале турнира в Берси в серии «мастерс». И, естественно, Австралия, где я выигрывал Australian Open и Олимпиаду в одиночке, на следующий год после победы снова дошел в Мельбурне до финала, да и первый выигранный в жизни турнир АТР тоже был на этом континенте, в Аделаиде. На турнирах в этих странах я чувствовал себя идеально.

Хотя еще фирменным для меня был турнир в немецком Галле на траве, который выигрывал трижды. Вот почему на Уимблдоне я не играл должным образом, а на травяном покрытии добивался таких результатов? Как-то мне там было очень комфортно, уютно. В такой обстановке я мог свернуть горы.

Шамиль Тарпищев, Евгений Кафельников, Борис Ельцин, Марат Сафин. 600 часов на личном самолете и красное вино с Ельциным. Вторая часть монолога Евгения Кафельникова

Из трех моих главных одиночных титулов — в Париже, Мельбурне и Сиднее — и командного в том же Париже не буду ничего выделять. Все они одинаково дороги и важны. Оба победных финала «Большого шлема» были сложными. На «Ролан Гаррос» — потому что первый, а у Штиха уже была победа на Уимблдоне-1991. Победный и вообще финальный опыт в таких вещах очень важен — а Михаэль еще играл в 1994-м финал US Open с Агасси.

В финале Мельбурна-1999 играл с Томасом Энквистом, который за всю австралийскую серию перед этим не проиграл ни одного матча. Пять побед и титул в Аделаиде, потом еще три — в показательном турнире и, наконец, Australian Open. Человек по результатам на тот момент был сильнейшим в мире, а мне некоторые уникумы, диванные эксперты, говорят: «Ты какого-то колхозника обыграл, полуинвалида». Ничего себе «колхозник»!

Теннис
Australian Open
Евгений Кафельников
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