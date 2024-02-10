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10 февраля, 12:58

Анастасия Пивоварова назвала Тимофееву главным открытием Australian Open-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, почему считает 20-летнюю россиянку Марию Тимофееву главным открытием Australian Open-2024.

«Для меня главный прорыв совершила Тимофеева, потому что она прошла три круга квалификации, а потом в основе у нее тоже была непростая сетка. В первом круге она обыграла очень опытную Ализе Корне, во втором — бывшую первую ракетку мира Каролину Возняцки, в третьем — 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю. Все эти игроки очень непростые, опытные и были действительно достойными соперниками.

От Тимофеевой я жду, что она проявит себя в этом сезоне, мы еще увидим хорошие победы в ее исполнении и продвижение в рейтинге. Она умница, хорошо играет, интересна как личность и очень позитивна. На нее приятно смотреть», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru». 

Тимофеева дошла до четвертого круга Australian Open, где уступила украинской теннисистке Марте Костюк со счетом 2:6, 1:6.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Мария Тимофеева
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