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Кирьос: «Джокович — он немного бог»

Ник Кирьос сравнил Новака Джоковича с богом в теннисе
Иван Шитик
Корреспондент
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Австралиец Ник Кирьос прокомментировал поражение от Новака Джоковича в финале Уимблдона.

«В первую очередь поздравляю Новака и его команду. Я уже сбился со счета, сколько раз ты выиграл этот турнир.

Спасибо всем зрителям, судьям и организаторам. У нас иногда бывают непростые отношения, но спасибо за то, что меня терпите.

Джокович — он немного бог. По-моему, я хорошо играл, но...» - сказал Кирьос сразу после матча в эфире Eurosport.

Джоковичу выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).

Ранее серб побеждал на Уимблдоне шесть раз, выиграв три последних розыгрыша турнира, его победная серия на травяном мэйджоре достигла 28 матчей.

Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
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