Медведева могут отстранить от участия в Уимблдоне без участия Минспорта Великобритании

Вторая ракетка мира, а также другие российские теннисисты могут быть отстранены от участия в Уимблдоне без указаний со стороны министерства спорта Великобритании, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph. Об этом сообщил представитель всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), который является организатором Уимблдона.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не исключил, что Медведеву не разрешат участвовать в Уимблдоне-2022, если спортсмен не выступит с осуждением ситуации на Украине.

«Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет, поэтому они не подпадут под действие тех же законов о дискриминации, как в турах (ATP, WTA и ITF)», — заявил представитель AELTC.

При это, как отмечается, AELTC не столкнется с какими-либо юридическими последствиями, если запретит Медведеву участвовать в Уимблдоне. Этот турнир имеет независимый статус.

«Если вы проводите теннисный турнир, у вас есть право отстранить игроков, например, если они были признаны виновными в договорных матчах или употреблении допинга, но вы должны в состоянии продемонстрировать, что эти действия разумны. В этом случае, если бы организаторы Туров предприняли решительные действия, российские игроки могли бы утверждать, что им мешают зарабатывать на жизнь не по их вине. Однако для Уимблдона это не так уж важно», — сказал представитель AELTC.

Напомним, что лучшим результатом для 26-летнего Медведева на Уимблдоне был выход в четвертый круг в 2021 году. Он является победителем одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021).