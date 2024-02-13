Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:21

Алькарас признался, что предпочел бы олимпийское золото победе на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что завоевание олимпийского золота для него более важная цель, чем победа на «Ролан Гаррос».

«Я бы предпочел олимпийский титул, потому что для меня это мечта — принести медаль своей стране. [Олимпийское] золото — одна из величайших вещей в спорте в целом. «Ролан Гаррос» — это турнир, который я буду очень рад выиграть, и я надеюсь улучшить результаты прошлого года, но я не чувствую, что если не выиграю его, это будет занозой в моем боку. Но, как и любой другой турнир «Большого шлема», он того стоит», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 20 мая по 9 июня. Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-winning-gold-one-greatest-things-sport-carlos-alcaraz-prioritize-paris-olympics-french-open-2024?key1=newsnowltennis
Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
3
Читайте также
Легенда российского тенниса Кафельников отметит 50-летие
ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев: «Редко бывает так, что по-настоящему болеешь за кого-то из своих соперников»
Медведев получит 1,5 миллиона долларов за участие в «Шлеме шести королей»
Медведев принял стратегическое решение. Россиянин отказался от распыления сил на мелких турнирах
Медведев, Джокович, Надаль, Алькарас, Синнер и Руне сыграют в новом супертурнире в Саудовской Аравии
Медведев о пропуске турнира в Роттердаме: «Мое тело еще не восстановилось после тяжелого Australian Open»
Медведев не выступит в турнире в Роттердаме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев опубликовал фото с тортом с празднования дня рождения

Синнер: «Моя мечта — стать первой ракеткой, и я буду стараться изо всех сил»
Новости
RSS RSS
Все новости