Алькарас признался, что предпочел бы олимпийское золото победе на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что завоевание олимпийского золота для него более важная цель, чем победа на «Ролан Гаррос».

«Я бы предпочел олимпийский титул, потому что для меня это мечта — принести медаль своей стране. [Олимпийское] золото — одна из величайших вещей в спорте в целом. «Ролан Гаррос» — это турнир, который я буду очень рад выиграть, и я надеюсь улучшить результаты прошлого года, но я не чувствую, что если не выиграю его, это будет занозой в моем боку. Но, как и любой другой турнир «Большого шлема», он того стоит», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 20 мая по 9 июня. Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 12 турниров ATP в одиночном разряде.