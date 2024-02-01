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1 февраля, 18:22

Роддик: «Я был бы рад увидеть, как Медведев выиграет еще один турнир «Большого шлема»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поддержал россиянина Даниила Медведева после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Я ни разу не уходил с финала, наблюдая за Медведевым, и никогда не думал, что он все испортил. Он уже дважды играл с Рафой, дважды с Новаком и с Синнером, который был в хорошей форме. Иногда ты просто сталкиваешься с кем-то, кто лучше тебя в этот день. Мы ведем себя так, будто именно этот случай сломает его, но он проигрывал и раньше, и тем не менее всегда необыкновенным образом возвращался. Я не беспокоюсь о том, что в ближайшие пару лет он будет появляться в финалах каждого турнира «Большого шлема» на твердом покрытии, и был бы рад увидеть, как он выиграет еще один такой турнир. Он обыгрывал всех лучших игроков на самых крупных теннисных кортах и, без сомнения, сам по себе является членом Зала славы», — приводит Tennis Head слова Роддика.

В финальном матче Australian Open Медведев в пяти сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру. 27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии в 2021 и 2022 годах.

На счету российского теннисиста одна победа в турнирах «Большого шлема» — в 2021-м он выиграл Открытый чемпионат США.

Источник: https://tennishead.net/daniil-medvedev-one-of-the-most-underappreciated-players-ever-claims-former-us-open-champion/
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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