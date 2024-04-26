Дюков: «В настоящий момент переговоры с УЕФА находятся на паузе»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с УЕФА по поводу возвращения российских сборных и клубов на международную арену.

«Мы находимся в диалоге с УЕФА. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. Мы, и УЕФА, довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА в прошлом году принял решение, разрешающее юношеским сборным играть в отборе Евро, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир Ю-17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры по эгидой УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.