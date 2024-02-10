Пивоварова назвала Рублева и Синнера главным прорывом Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что больше всего в мужской сетке Australian Open спрогрессировали Андрей Рублев и Янник Синнер.

«В мужской части сетки все было более или менее предсказуемо. Но мне было интересно наблюдать за Рублевым, потому что его уровень тенниса явно стал выше. Я вижу, что это уже более состоявшийся игрок, чем в прошлом году — и психологически, и тактически. Его устойчивость в трудные моменты матчей возросла. Также я восторгаюсь Синнером, который на высокой ноте закончил прошлый год: во время американской серии у него пошли победы. И сейчас он находится в феноменальной форме. Уверена, что Янник будет бороться за первое место в рейтинге, и я действительно считаю, что он этого достоин. Его команда работала не один год, что вывести его на этот уровень. Поэтому сейчас они пожинают такие плоды», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Рублев дошел до четвертьфинала Australian Open, где уступил Синнеру со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Итальянец добрался до финала турнира, где обыграл Даниила Медведева в пяти сетах — 3:6: 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.