Кучеров и Василевский выбили Шестеркина: чемпионов ждет новый вызов

Итоги финалов конференций в плей-офф НХЛ для россиян.

В главной серии Кубка Стэнли-2022 сойдутся «Колорадо» и «Тампа». В финалах конференций сыграли шесть российских хоккеистов (два — топ-вратаря). На «Западе» промежуточный приз взял Ничушкин, на «Востоке» двукратные чемпионы Кучеров, Василевский и Сергачев провели яркое противостояние с Шестеркиным и Панариным.

Валерий Ничушкин (№13) и Габриэль Ландескуг после гола в ворота Майка Смита: «Колорадо» выиграл серию у «Эдмонтона» в четырех матчах. Фото USA Today Sports

Западная конференция

Наши: н. Валерий Ничушкин — 4 матча, 2 (2+0) очка, «+3» // нет.

«Эвеланш» закончили в четырех матчах два из трех раундов и вышли в финал впервые с начала века. Оба предыдущих появления клуба из Денвера в главной серии сезона заканчивались его чемпионствами (1996 и 2001). Лидеры этой команды долго сомневались, стоит ли прикасаться к кубку за победу в конференции, но генменеджер и двукратный чемпион Джо Сакик разрешил это сделать. В игре сомнений меньше. Сильный плей-офф проводит Макар — у защитника 22 очка в 14 матчах, он опережает Маккиннона (11 голов, 18 очков) и других партнеров. После потери основного голкипера Кемпера в воротах появился экс-легионер «Трактора» Францоуз и засушил соперника во второй игре.

«Ойлерз» потратили много энергии в серии со средним «Лос-Анджелесом» и зажгли с «Калгари» в битве Альберты. Против лучшей команды конференции у Макдэвида (33 очка в 16 матчах этого плей-офф) и Драйзайтля (32 в 16) не хватило ресурса и аргументов. В атаке за капитаном и его ассистентом тянулись другие, в обороне подвела нестабильность 41-летнего вратаря Смита и слабая игра всей команды. Отдельный разговор — о несдержанности Кейна (13 голов в 15 играх). В третьем матче форвард нарвался на дисквалификацию за удар Кадри — такого же 91-го номера с умением генерировать голы и злить соперника.

Ничушкин проводит лучший сезон в НХЛ, но его роль в первом звене «Колорадо» не крутится исключительно вокруг набранных очков. Больше славы у многих других, в том числе Лехконена, который второй год подряд закрыл финал «Запада» в овертайме матча №6 (в 2021-м — в «Монреале» против «Вегаса»). Биг Вал получает много игрового времени и отрабатывает по всей площадке. Челябинец остался без голов и передач даже в сверхрезультативном первом матче серии с «Эдмонтоном» и стал участником самого спорного момента с засчитанной шайбой Макара. Форвард не успел выкатиться из «вне игры» перед входом защитника в чужую зону, но судьи удивительным образом трактовали эпизод в их пользу.

Валерий против «Ойлерз» набрал оба балла за результативность в третьем матче: использовал просчеты Смита, помощь звена Маккиннона и свою мощь, оформил дубль, несколько раз был близок к хет-трику и стал первой звездой вечера. Получилась очередная топ-игра форварда, который три года назад выбрался из крутого пике после возвращения в Северную Америку. Всего в плей-офф у россиянина теперь 9 (5+4) очков в 14 матчах и «+5».

«Это потрясно! Но нужно в каждом матче доказывать уровень. Там нельзя спать. Мне это нравится», — слова Ничушкина об игре в первом звене лучшей команды «Запада».

Никита Кучеров (№86) против Криса Крайдера: «Тампа» ответила «Рейнджерс» на 0-2 и забрала четыре матча на пути в третий подряд финал Кубка Стэнли. Фото USA Today Sports

Восточная конференция

Наши: в. Игорь Шестеркин — 6 матчей, 2 победы, сэйвы/броски — 194/208, процент отраженных бросков — 93,3, коэффициент надежности — 2,37. н. Артемий Панарин — 6 матчей, 5 (2+3) очков, «-4». в. Александр Георгиев — не играл // в. Андрей Василевский — 6 матчей, 4 победы, сэйвы/броски — 159/173, % ОБ — 91,9. КН — 2,35. н. Никита Кучеров — 6 матчей, 8 (3+5) очков, «+4». з. Михаил Сергачев — 6 матчей, 3 (1+2) очка, «+4».

«Рейнджерс» влетели в финал конференции сразу после второго подряд раунда из семи матчей: сначала ушли с 1-3 против «Питтсбурга» и затем с 0-2 и 2-3 против «Каролины». «Тампа» после возвращения в разборке с «Торонто» была на паузе после быстрой победы над «Флоридой».

Чемпионы-2020 и -2021 на старте противостояния с ньюйоркцами прервали рекорд из 17 побед после поражений в предыдущем матче серии и проиграли в плей-офф дважды подряд впервые с 2019 года — с 0-4 в первом раунде против «Коламбуса» Панарина и Бобровского. Теперь «Лайтнинг» прошлись по грани в третьем матче, забрали четыре игры друг за другом и первыми в XXI веке вышли в третий подряд финал Кубка Стэнли.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Шестеркин был главной и самой важной звездой Нью-Йорка весь сезон. Номинант на призы лучшему вратарю лиги и самому ценному хоккеисту регулярки открыл серию с чемпионами третьим подряд матчем с 37 сэйвами при 39 бросках, отражал попытки Кучерова, заход на дубль Стэмкоса и так далее. Публика «Мэдисон-сквер-гарден» в очередной раз наградила его именным скандированием и заодно оценила старт российского противостояния кричалкой «Игорь лучше!».

«Я остаюсь при своем мнении, что он лучший вратарь мира на данный момент. Серия идет до четырех побед. Нельзя расслабляться, надо двигаться дальше», — сказал Шестеркин о Василевском после двух игр в Нью-Йорке.

Игорь делал все, что может, для команды. В его топ-режиме это подразумевает важные спасения, передачи партнерам в атаку и не только. В третьей игре вратарь заработал для соперников два удаления — штрафы Перри и Нэшу (а мог быть еще и Кучерову), пусть падение в первом моменте сделало его антигероем мемов, а в пятой поймал «Молнию» на нарушении численного состава при смене. Россиянин рекордно быстро добрался до 600 отраженных бросков за 18 матчей плей-офф и продолжал выручать при большой нагрузке. Но даже этого уже было мало.

«Он великолепно играл весь сезон, делал важные спасения в ключевые моменты и давал нам шанс на победу. Он делал свою работу каждый вечер. Просто невероятный вратарь. Мы уступали по моментам во многих матчах, но он всегда был великолепен. Он наш лучший игрок в этом году и в этой серии тоже», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

У Шестеркина в дебютном плей-офф — 10 побед в 20 матчах, 669 отраженных бросков из 720 (92,9 процента при коэффициенте надежности 2,59).

Артемий Панарин (№10). Фото USA Today Sports

Панарин после травмы на финише регулярки в непростом для себя плей-офф при копившихся потерях и недочетах в обороне старался изменить впечатление в атаке. Артемий забил и в большинстве ассистировал Зибинежаду в развязке первого матча, в третьей игре дважды разыгрывал «лишнего» в выпадах шведа с Фоксом и Крайдером, в четвертой сам забросил единственную шайбу команды при численном преимуществе. «Рейнджерс» долго показывали свою независимость от состояния отдельных звезд, но форварды из топ-6 и «детского звена» в итоге не нашли ресурсов еще на один камбэк и новую сенсацию.

У Панарина в этом Кубке Стэнли — 16 (6+10) очков и «-5» в 20 матчах. Из россиян лучше статистика только у Кучерова — 23 (7+16) очка в 17 играх. В «Рейнджерс» на уровне топ-5 бомбардиров завершили плей-офф Зибанежад — 24 (10+14) очка и Фокс — 23 (5+18).

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Василевский открыл серию с повторения личного антирекорда в плей-офф и за один матч пропустил вдвое больше, чем за всю серию с «Флоридой», хотя все равно делал топ-сэйвы. Поначалу статистика и победы были за Шестеркиным, Андрей вместе с командой перевернул игру и противостояние в свою сторону в третьем матче. Он выиграл — и это было главным, Игорь получил намного больше бросков (51-30) и еще превзошел его по заработанным для соперника удалениям (2-1). Голкипер «Тампы» был первой звездой четвертого матча, когда «сухарь» отменил Панарин, а в пятом и шестом держал команду в игре и сделал еще ряд ключевых спасений.

Василевский вышел на отметку в 60 побед в плей-офф за карьеру (61 в 98 играх). Андрей невероятен в том числе в матчах, которые закрывают серии. Начиная с финала-2020 он засушил 6 из 8 таких игр и пропустил всего дважды — этой весной от «Торонто» и «Рейнджерс». На прощание с этой серией — теплое общение с Шестеркиным на финальном рукопожатии.

«Он великолепно играл, давал своей команде шанс на победу. Но считаю, что наша команда была лучше. Все матчи, кроме первого, получились очень равными. Это была отличная серия между двумя сильными вратарями», — сказал Василевский о Шестеркине, его комплиментах и себе.

Кучеров не сразу выдвинулся в звезды этой серии. Сначала больше внимания обращали на недочеты: Никита на старте первого матча не угнался за Зибанежадом перед голом Крайдера, во втором его неточный пас в средней зоне обернулся результативным выпадом с шайбой шведа. Вместе с тем форвард снова и снова забивал сам и генерировал моменты для партнеров в большинстве и не только.

Третья игра с «Рейнджерс» — отражение гения и злодея с 86-м номером. Кучеров схватил удаления за попадания клюшкой в лицо Панарину и Зибанежаду, между делом безнаказанно ударил Шестеркина. Он же начал погоню в двух розыгрышах большинства — забил и стал четвертым в истории россиянином с 50 голами в плей-офф, а затем добавил очередную результативную передачу на Перри со Стэмкосом. И главное — новый эффектный пас Никиты на Палата привел к победному голу за 42 секунды до сирены.

Тройка Кучерова, Стэмкоса и Палата организовала три гола в четвертом матче. В пятой игре Никите было мало результативной передачи в концовке, его бросок с сиреной спровоцировал потасовку первых номеров драфта-2008 и -2020 Стэмкоса и Лафренье. Капитан «Тампы» затем оформил дубль в шестом матче при участии Сергачева и Кучерова. «Лайтнинг» в развязке быстро отреагировали на ответный гол соперника, Никита выдал очередной классный пас на Стивена — и тот провел решающую шайбу, очень обидную для Шестеркина.

Сценка с общением Кучерова и Панарина при финальном рукопожатии имела отсыл в 2019 год, когда Артемий слишком эмоционально и даже обидно встретил Никиту после серии «Тампы» с «Коламбусом». Теперь предстоит прояснить детали короткого обмена словами и жестами между соотечественниками. Первый отправился за третьим подряд кубком, второй остановился в шаге от первого в карьере финала.

«Это многое значит, не так много команд выходило в финал трижды подряд. И стать одной из таких — это сильно. Мы все рады этому результату, но впереди у нас еще есть более важные игры. И да, у нас есть уверенность, тут и ответить больше нечего», — сказал Кучеров.

Форвард за карьеру набрал 150 (51+99) очков в 130 матчах плей-офф и вошел в топ-30 бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Из россиян впереди только Сергей Федоров (176 очков в 183 играх) и поднявшийся выше этой весной Евгений Малкин (180 в 177).

Михаил Сергачев (№98). Фото USA Today Sports

Сергачев оставался без голов в этом плей-офф до пятого матча серии с «Рейнджерс», в котором собрал победные 1+1 и статус первой звезды вечера. Михаил дважды пользовался выставленными «экранами» для Шестеркина, но решающую шайбу в концовке затем переписали с защитника на боровшегося у чужих ворот Палата.

Джон Купер и его команда вышли в третий подряд финал Кубка Стэнли первыми после «Айлендерс» Майка Босси и «Эдмонтона» Уэйна Гретцки из 1980-х. Вместе с ними теперь — 37-летний Перри, который в двух сезонах до этого противостоял «Тампе» в решающих сериях с «Далласом» и «Монреалем».

О россиянах в первом раунде плей-офф — ранее, во втором — здесь. Финал стартует в ночь с 15 на 16 июня.