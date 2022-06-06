Мы недооценивали атаку «Рейнджерс». Там и без Панарина есть кому решать

У команды из Нью-Йорка есть три мощных звена.

«Тампа» исправилась за два гостевых поражения. Суперкамбэк «Лайтнинг» в третьем матче — ровно то, чего ждали от действующих чемпионов. Команда Джона Купера доказала, что с выдержкой и самообладанием у нее полный порядок. Даже уступая 0:2 к середине матча, «Болтс» перевернули встречу и вырвали победу в концовке. Ондржей Палат забил решающий гол за 42 секунды до сирены. Серия затянется как минимум до пяти матчей. Неудача в третьем матче оставляет шансы ньюйоркцам на сенсацию в схватке с действующим чемпионом — битва «Востока» может закончиться неожиданно рано. Одно поражение — это цветочки. Ньюйоркцы привыкли к жизни, которая не состоит только из побед.

Успехи «Рейнджерс» прочно ассоциируются с подвигами Игоря Шестеркина. Российский вратарь — главная звезда ньюйоркцев. Надежная игра Игоря помогла вытащить серии с опытным «Питтсбургом» и задорной «Каролиной». Шестеркин выиграл два седьмых матча — при этом голкипер проводит только второй плей-офф за энхаэловскую карьеру. Уже за это Игорь заслужил комплименты и звание любимчика Нью-Йорка, но вратарь не остановился и продолжает творить чудеса с «Тампой».

«Рейнджерс» дарят сенсацию за сенсацией. Никто не ждал парней с Бродвея в финале конференции — так они еще и дважды грохнули монструозных «Лайтнинг» дома. Кто предполагал, что команда Жерара Галлана способна на подобные геройства? Перед плей-офф «Рейнджерс» не видели дальше второго раунда. Казалось, что команда банально не созрела для больших дел. Лидеры нестабильны, оборона слишком зависима от магии Шестеркина. В плей-офф выяснилось, что ньюйоркцы готовы к борьбе за Кубок Стэнли не хуже главных фаворитов.

Фронтмен «Рейнджерс» Артемий Панарин, кэпхит которого 11,6 миллиона долларов, эпизодически затухает в плей-офф. Форвард забросил лишь пять шайб в 17 матчах, а по очкам занимает четвертое место в команде. Результативность не впечатляет воображение. Зато коркинский самородок забил решающий гол в овертайме седьмого матча с «Пингвинз» и создает немало моментов в каждом матче. Но публика жаждет большего. Благо нападение ньюйоркцев не зависит от одного Панарина, Зибанежада или лучшего снайпера регулярки Крайдера. Опасность исходит минимум от трех сочетаний. Галлан собрал вариативное нападение, которое помогает блистательному Шестеркину, выручающему в безнадежных ситуациях.

Зибанежад и Крайдер, которых гармонично дополняет Фрэнк Ватрано, тащили «Рейнджерс» и в регулярке. Стоит ли отдельно говорить о ценности тройки для бродвейцев, если форварды набрали больше всех очков? Мика и Крис — самые бросающие игроки ньюйоркцев. Лучшие по голевым моментам в противостоянии с «Тампой». Топ-тройку Галлана разумно называть первой скрипкой, но и вклад остальных игроков не менее важен. «Рейнджерс» не зациклены на одном звене. Команда не ждет, что Зибанежад или Крайдер добудут победу в одиночку. Партнеры оказывают равноценную помощь лидерам.

Наблюдая за Адамом Фоксом в плей-офф, не возникает вопросов, почему в прошлом сезоне защитника наградили «Норрисом». Галлан не только позволяет американцу творить у чужих ворот, но и выпускает на ответственные смены против главных звезд «Тампы» Кучерова и Стэмкоса. Фокс одинаково эффективен по обе стороны площадки. Адаму помогает высокое хоккейное ай-кью — защитник читает игру, предвидит развитие ситуаций на запредельном уровне и обеспечивает движение шайбы в большинстве. За 17 матчей Фокс набрал 23 (5+18) очка — второй результат в команде после Зибанежада. Американец проводит больше всего времени на льду — и в плей-офф, и конкретно в серии с «Тампой». Фокс добавляет обороне требуемую жесткость против цепкого соперника. Играет без прокатов, но не грязно.

The Kid's Line — находка Жерара Галлана. Коуч объединил молодых и не самых стабильных форвардов — Какко, Хытила и Лафренье, и сочетание, несмотря на юный возраст (Хытил — самый старший, ему 22), играет на уровне матерых кубковых бойцов. Молодость, задор, легкий авантюризм — все это про номинальное третье звено, которое забивает не менее важные голы, чем лидеры. Парни не стесняются контролировать шайбу. Оперативно откатываются после потерь. Быстро переходят из обороны в атаку. Мобильная тройка, которая любит задирать темп, внушает тревогу «Тампе». Форварды к разгару плей-офф нашли требуемую химию. Говорят, что кубки выигрывают нижние звенья. Распиаренное (по делу) The Kid's Line идеально подходит к данному тезису. От «Лайтнинг» нападающие, находясь вместе на льду, не пропустили ни одной шайбы. Расслабляться против парней нельзя — накажут не по-детски.

— Они значительно прибавили и вносят свой вклад в победы на протяжении всего плей-офф, — отметил Артемий Панарин. — Честно говоря, на них просто приятно смотреть. Они большая часть нашей команды.

«Рейнджерс» представляют опасность и без пребывающего в огне Панарина. Артемий хоть и действует опасно, старается прокачивать партнеров и в целом играет вдохновенно, от него ждут большего. Следует говорить не только о просадке форварда, но и о скрытом резерве ньюйоркцев. С раззабивавшимся Панариным бродвейцы станут только опаснее.

Кубковый путь «Рейнджерс» закалил команду. Они готовы к трудностям не хуже «Тампы», выигравшей два Кубка Стэнли. Ньюйоркцы не зависят от конкретных фигур в атаке. Голевая нагрузка распределена между звеньями. Оборона, разумеется, держится на монументальном Шестеркине, но нападение не зациклено на узком круге лиц. Вариативность «Рейнджерс» — их козырь против «Лайтнинг». Без травмированного Брэйдена Пойнта атака ньюйоркцев предпочтительнее и разнообразнее. А сами бродвейцы — пока самая неудобная для «Тампы» команда в плей-офф. И в равных составах, и особенно в большинстве.