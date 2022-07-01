Кадри на чемпионском параде поиздевался над «Тампой», надев футболку с надписью «Слишком много людей»

В Денвере прошел чемпионский парад «Колорадо» после победы в Кубке Стэнли.

Форвард «Эвеланш» Назри Кадри принял участие в церемонии, при этом на нем была футболка с надписью «Слишком много людей». Это отсылка к четвертому матчу финальной серии плей-офф против «Тампы», когда Кадри забросил победную шайбу в овертайме при шести полевых игроках «Колорадо» на льду. После этого матча в НХЛ заявили, что гол был забит по правилам.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Для «Эвеланш» это третий Кубок Стэнли — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.