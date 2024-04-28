Кучеров вышел на 21-е место по очкам в плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в четвертом матче серии с «Флоридой» (6:3).

Теперь на счету 30-летнего россиянина 165 (53+112) очков в плей-офф. По этому показателю форвард вышел на 21-е место среди всех игроков НХЛ, сравнявшись с Дени Потвеном. На строчку выше расположился Петер Форсберг (171 очко). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382 очка.

В текущем плей-офф Кучеров набрал 6 (0+6) очков в четырех матчах.