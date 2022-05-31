Кучеров обошел Овечкина, Василевский и Шестеркин доминируют

Итоги второго раунда плей-офф НХЛ для россиян.

В Кубке Стэнли-2022 определились финалисты конференций. В главной серии «Запада» сыграют «Колорадо» и «Эдмонтон», «Востока» — «Рейнджерс» и «Тампа». В составах трех из четырех команд есть российские хоккеисты, и в двух ключевую роль играют наши вратари.

Владимир Тарасенко (№91) и Валерий Ничушкин у ворот Дарси Кемпера. Фото USA Today Sports

Западная конференция

«Колорадо» (1) — «Сент-Луис» (4) — 4-2 (3:2 ОТ, 1:4, 5:2, 6:3, 4:5 ОТ, 3:2)

Наши: н. Валерий Ничушкин — 6 матчей, 4 (1+3) очка, «-1» // н. Павел Бучневич — 6 матчей, 7 (1+6) очков, «-3». н. Владимир Тарасенко — 6 матчей, 3 (1+2) очка, «0». н. Алексей Торопченко — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «-1». н. Иван Барбашев — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «-3».

«Колорадо» в первом раунде прошел серию с «Нэшвиллом» без поражений. «Сент-Луис» притормозил фаворита «Запада», но для одной из самых российских команд НХЛ критичной стала потеря основного вратаря чемпионского состава-2019 Биннингтона. Голкипер «Блюз» выбыл после травмы, которую получил в третьем матче в столкновении со своим же защитником Розеном и известным грязными приемами Кадри.

Ничушкин провел первый гол «Колорадо» в серии, когда его команда с более чем двукратным перевесом по броскам (54-25) дожала «Блюз» только в овертайме. Валерий дважды ассистировал Кадри в эмоциональной четвертой игре. На канадского форварда «Эвеланш» устроили охоту хоккеисты и болельщики соперника, он при поддержке партнеров вывел свою команду вперед под проигрыш из песни Билли Айлиш «Плохой парень» и затем оформил победный хет-трик в ворота Хуссо. Россиянин сам влетел в Биннингтона во втором матче, все обернулось малым штрафом и двойным большинством «Блюз» с розыгрышем Тарасенко и Бучневича на Перрона. В этом плей-офф у форварда «Лавин» — 7 (3+4) очков в 10 матчах и «+2».

Тарасенко после яркой серии с «Миннесотой» забил «Колорадо» только раз — его шайба открыла погоню в пятом матче, в котором «Сент-Луис» убежал от вылета. «Блюз» отыгрались с 0:3, а затем при участии Владимира и Бучневича еще раз догнали соперника и за 56 секунд до сирены перевели игру в победный овертайм. Притом что героем вечера очень хотел стать Маккиннон: лидер «Эвеланш» оформил хет-трик, и его третий гол с проходом из-за своих ворот в стиле Макдэвида был настоящим ураганом.

Бучневич стал самым результативным россиянином в этой серии и в четвертом матче забил первый гол в этом плей-офф. В нем же Павел вместе с Перроном заработал малый штраф за атаку Кадри в одном игровом моменте, а после возвращения на площадку не успел помешать сопернику оформить дубль — и именно эта шайба стала победной, хотя после этого отличились оба удаленных «блюзмена». В активе экс-форварда «Рейнджерс» также 6 передач, одна из них — на Томаса в крутом проходе в пятой игре.

Барбашев задал тон третьему матчу силовым приемом на Жираре, после которого защитник «Эвеланш» с переломом грудины выбыл до конца сезона. После этого команды добавили в жесткости, а «Блюз» потеряли Биннингтона. Иван много боролся и так в том числе создал голевой момент Бозака в победном овертайме пятой игры.

Торопченко свой единственный балл за результативность против «Колорадо» также оформил в пятом матче, когда очки набрали все россияне «Сент-Луиса». В шестой игре, наоборот, никто из них не забивал и не ассистировал партнерам, а «Эвеланш» силами нижних звеньев завершили противостояние с голом за 6 секунд до конца третьего периода.

Итог россиян «Сент-Луиса» в 12 играх Кубка Стэнли-2022 против «Миннесоты» и «Колорадо»: Бучневич — 11 (1+10) очков и «-3», Тарасенко — 9 (6+3) и «-2», Торопченко — 0 (0+2) и «+2», Барбашев — 0 (0+2) и «-6».

Никита Задоров (№16) и Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

«Калгари» (3) — «Эдмонтон» (5) — 1-4 (9:6, 3:5, 1:4, 3:5, 4:5 ОТ)

Наши: з. Никита Задоров — 5 матчей, 1 (0+1) очко, «0» // нет.

Битва провинции Альберта получилась результативной и зашла на ряд рекордов. «Калгари» после напряженной серии с «Далласом» хватило только на одну победу на старте, а затем про подвиги Ткачака и компании забыли. «Эдмонтон» после непростого противостояния со средним «Лос-Анджелесом» довольно эффектно справился с фаворитом.

При всей мощи Макдэвида и Драйзайтля против них ставил даже экс-звезда «Ойлерз» Гретцки. Против «Эдмонтона» играла репутация Коннора и Леона — ярких по статистике в сезоне, но бесславных в Кубке Стэнли. В этом плей-офф у лучшего игрока лиги и его одноклубника — 26 (7+19) очков в 12 матчах (у каждого). Именно они организовали победный гол в овертайме решающей игры, когда Макдэвид забил при участии Драйзайтля (у немца — рекордные 17 очков за серию в истории битвы Альберты). «Нефтяники» пошли дальше с порой пропускающим из чужой зоны 40-летним вратарем Смитом, отвечающим на подколы про банкротство хет-триком и дублем Кейном, Нюджентом-Хопкинсом и другими.

Единственный россиянин в этой серии Задоров прочувствовал силу Макдэвида, который с Драйзайтлем много забивал сам и не меньше помогал тому же Кейну и другим. В одном из эпизодов четвертого матча российский защитник организовал за своими воротами столкновение двух соперников, Кассиана и Арчибальда. Но в целом «Флэймз» при всем старании было не до веселья. В этом плей-офф у Никиты — 0 (0+3) очков в 12 матчах и «+2».

«Колорадо» и «Эдмонтон» вышли в финал конференции впервые за 20 и 16 лет соответственно. И это будет не только противостояние Маккиннона и Макдэвида.

В атаке Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Восточная конференция

«Флорида» (1) — «Тампа» (5) — 0-4 (1:4, 1:2, 1:5, 0:2)

Наши: в. Сергей Бобровский — 4 матча, 0 побед, процент отраженных бросков — 91,9, коэффициент надежности — 2,55. н. Максим Мамин — 2 матча, 0 очков, «-1» // н. Никита Кучеров — 4 матча, 7 (2+5) очков, «+5». з. Михаил Сергачев — 4 матча, 2 (0+2) очка, «+4». в. Андрей Василевский — 4 матча, 4 победы, %ОБ — 98,1, КН — 0,75.

Соседи по штату Флорида год назад выдали яркое противостояние в плей-офф, на этот раз чемпионы-2020 и -2021 забрали противостояние у лучшей команды регулярного чемпионата в четырех матчах. «Тампа» после тяжелого начала Кубка Стэнли в серии с «Торонто» снова выглядела мощно, а «Флорида» пополнила список жертв проклятия обладателей Президентского кубка.

Кучеров в режиме волшебника решал и завершал. В первом матче Никита разогнался из своей зоны в большинстве, финтом отправил в другую сторону Экблада и вместо броска не глядя отдал пас Перри на пустые ворота, а потом при реализации еще одного численного преимущества эффектно забил сам. Во второй игре россиянин отдал передачу из-за ворот себе за спину при двух накатывающих соперниках под гол Колтона за четыре секунды до сирены.

В третьем матче у Кучерова — 1+3 после гола в пустые ворота и дубля Стэмкоса. Он в один вечер догнал и перегнал Овечкина в топ-3 российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Пополнить статистику не удалось только в четвертой игре, когда после запросов отменили голы Киллорна и Никиты, а победной стала обидная для Бобровского шайба Маруна.

Кучеров лидирует среди россиян в этом плей-офф с 15 (4+11) очками в 11 матчах. Всего за карьеру у форварда «Тампы» 142 (48+94) очка в 124 играх, у Овечкина — 141 (72+69) в 147. Из наших бомбардиров в истории Кубка Стэнли впереди только еще две легенды: Федоров — 176 (52+124) в 183 и вырвавшийся вперед этой весной Малкин — 180 (67+113) в 177.

Василевский после непростого начала плей-офф в каждом матче с «Флоридой» входил в число звезд с важными спасениями. Андрей против соседей был почти непробиваем — 151 отраженный бросок из 154. Самая результативная команда регулярки и одна из пяти лучших по реализации большинства наконец-то забила при численном перевесе в плей-офф — с 26-й попытки в девятой игре против «Вашингтона» и «Тампы». При этом «Пантерз» не могли сгенерировать больше шайбы за встречу, а в решающей остались с нулем.

Василевский сделал 49 сэйвов в четвертом матче и в седьмой раз за карьеру сыграл на ноль в плей-офф. Андрей засушил соперников в шести играх, в которых его команда закрывала серию. От финала-2020 до этого полуфинала «Востока» в таких матчах он пропустил только раз при 200 бросках — против «Торонто» в первом раунде-2022.

«В моем понимании он — лучший игрок лиги. Он всегда играет одинаково, всегда все делает правильно. Иногда шайба влетает в ворота, но в больших матчах вы видите, почему он — лучший голкипер лиги», — сказал Сергачев о Большом Коте. С ними в той или иной степени согласятся многие игроки и соперники «Тампы», в том числе не реализовавший выход один на один в третьем матче Мамин и коллега Бобровский.

Артемий Панарин (№10) против Тони Деанжело. Фото USA Today Sports

«Каролина» (2) — «Рейнджерс» (4) — 3-4 (2:1 ОТ, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1, 2:5, 2:6)

Наши: н. Андрей Свечников — 7 матчей, 1 (1+0) очко, «0». в. Петр Кочетков — 2 матча, 0 побед, %ОБ — 79,2, КН — 4,95 // в. Игорь Шестеркин — 7 матчей, 4 победы, %ОБ — 94,9, КН — 1,72, 2 передачи. н. Артемий Панарин — 7 матчей, 4 (1+3) очка, «-2».

«Рейнджерс» прорвались в финал «Востока» после двух матчей № 7 в сериях, в которых они отставали, — 1-3 против «Питтсбурга» и 0-2 и 2-3 против «Каролины». «Харрикейнз» в этом Кубке Стэнли побеждали только на своем льду, прошли «Бостон» и дотянули до решающей игры с ньюйоркцами. В противостоянии меньше всех пропускавших в регулярке команд важную роль сыграли вратари. У клуба из Роли весь плей-офф пропустил основной голкипер Андерсон, Раанта дважды получал повреждения, а Кочетков после сказочного старта ничего не смог поделать в развязке второго раунда.

Шестеркин провел полуфинал конференции на высочайшем уровне, в отличие от серии с «Питтсбургом» его ни разу не меняли на Георгиева. У Игоря 222 отраженных броска из 234, в том числе 37 в решающей игре. Даже при поражениях или необязательных шайбах в победных встречах он выглядел стеной. Россиянина традиционным скандированием имени поддерживает публика на «Мэдисон сквер гарден», а чужие трибуны, видимо, только мотивируют. Фанаты «Пингвинз» получили от вратаря послание еще в регулярке, болельщиков в Роли ждало приветствие после серии.

В восторге от надежности Шестеркина был один из вип-зрителей третьего матча — Гретцки. «Хорошая победа и отличная игра вратаря. Так приятно поздороваться. Нереальная игра!» — написал Великий в соцсетях под совместным фото. В шестой игре к очередным сэйвам Игорь добавил две голевые передачи: сделал спасение перед шайбой Мотта, потом пару ассистов (не таких эффектных, как пас против «Питтсбурга», но все же), а также получил удаление за «хит» на сопернике при попытке вернуться в ворота.

«Всегда отлично, когда у тебя есть такой вратарь, осталось начать забивать», — сказал Паранин.

Сам Панарин после травмы в конце регулярки проводит неровный плей-офф. Впечатление в серии против «Питтсбурга» исправил гол в овертайме матча № 7. В противостоянии с «Каролиной» у Артемия — один гол, последний в шестом матче. Из четырех передач форварда наиболее эффектным вышел пас на Зибанежада в четвертой игре. С другой стороны, в том числе его недоработки приводили к некоторым шайбам «Харрикейнз». Российского нападающего критикуют, а игру «Рейнджерс» определяют Зибанежад, Крайдер и не только.

У Панарина в этом Кубке Стэнли — 11 (4+7) очков в 14 матчах и «-1». И есть возможность изменить оценку своего участия в командной игре в финале конференции. Свечников завершил плей-офф с 5 (4+1) очками в 14 матчах и «-1». В серии с «Рейнджерс» форвард «Каролины» набрал только один балл за результативность — после гола при выходе один на один в конце пятой игры.

В финале «Востока» достаточно интриг, в том числе по именам. Например, Кучеров против Панарина. Одним из главных будет противостояние Василевского и Шестеркина, лучшего вратаря лиги последних лет и лучшего вратаря лиги в этом сезоне. Легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист обобщил: «Игорь против Василевского — вау! Рождество пришло раньше для всех фанатов вратарей. Должно быть невероятно».

О россиянах в первом раунде — ранее. Продолжение — уже ближайшей ночью.