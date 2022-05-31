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31 мая, 21:40

Кучеров обошел Овечкина, Василевский и Шестеркин доминируют

«Рейнджерс» Шестеркина вышли на «Тампу» Василевского и Кучерова
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко (№91) и Валерий Ничушкин у ворот Дарси Кемпера.
Фото USA Today Sports
Никита Задоров (№16) и Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
В атаке Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
В игре Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
Артемий Панарин (№10) против Тони Деанжело.
Фото USA Today Sports
1/6
Итоги второго раунда плей-офф НХЛ для россиян.

В Кубке Стэнли-2022 определились финалисты конференций. В главной серии «Запада» сыграют «Колорадо» и «Эдмонтон», «Востока» — «Рейнджерс» и «Тампа». В составах трех из четырех команд есть российские хоккеисты, и в двух ключевую роль играют наши вратари.

Владимир Тарасенко (№91) и Валерий Ничушкин у ворот Дарси Кемпера. Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко (№91) и Валерий Ничушкин у ворот Дарси Кемпера.
Фото USA Today Sports

Западная конференция

«Колорадо» (1) — «Сент-Луис» (4) — 4-2 (3:2 ОТ, 1:4, 5:2, 6:3, 4:5 ОТ, 3:2)

Наши: н. Валерий Ничушкин — 6 матчей, 4 (1+3) очка, «-1» // н. Павел Бучневич — 6 матчей, 7 (1+6) очков, «-3». н. Владимир Тарасенко — 6 матчей, 3 (1+2) очка, «0». н. Алексей Торопченко — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «-1». н. Иван Барбашев — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «-3».

28&nbsp;мая. &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Колорадо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Самый русский клуб НХЛ закончил борьбу за кубок. Фаворит идет дальше

«Колорадо» в первом раунде прошел серию с «Нэшвиллом» без поражений. «Сент-Луис» притормозил фаворита «Запада», но для одной из самых российских команд НХЛ критичной стала потеря основного вратаря чемпионского состава-2019 Биннингтона. Голкипер «Блюз» выбыл после травмы, которую получил в третьем матче в столкновении со своим же защитником Розеном и известным грязными приемами Кадри.

Ничушкин провел первый гол «Колорадо» в серии, когда его команда с более чем двукратным перевесом по броскам (54-25) дожала «Блюз» только в овертайме. Валерий дважды ассистировал Кадри в эмоциональной четвертой игре. На канадского форварда «Эвеланш» устроили охоту хоккеисты и болельщики соперника, он при поддержке партнеров вывел свою команду вперед под проигрыш из песни Билли Айлиш «Плохой парень» и затем оформил победный хет-трик в ворота Хуссо. Россиянин сам влетел в Биннингтона во втором матче, все обернулось малым штрафом и двойным большинством «Блюз» с розыгрышем Тарасенко и Бучневича на Перрона. В этом плей-офф у форварда «Лавин» — 7 (3+4) очков в 10 матчах и «+2».

Тарасенко после яркой серии с «Миннесотой» забил «Колорадо» только раз — его шайба открыла погоню в пятом матче, в котором «Сент-Луис» убежал от вылета. «Блюз» отыгрались с 0:3, а затем при участии Владимира и Бучневича еще раз догнали соперника и за 56 секунд до сирены перевели игру в победный овертайм. Притом что героем вечера очень хотел стать Маккиннон: лидер «Эвеланш» оформил хет-трик, и его третий гол с проходом из-за своих ворот в стиле Макдэвида был настоящим ураганом.

Бучневич стал самым результативным россиянином в этой серии и в четвертом матче забил первый гол в этом плей-офф. В нем же Павел вместе с Перроном заработал малый штраф за атаку Кадри в одном игровом моменте, а после возвращения на площадку не успел помешать сопернику оформить дубль — и именно эта шайба стала победной, хотя после этого отличились оба удаленных «блюзмена». В активе экс-форварда «Рейнджерс» также 6 передач, одна из них — на Томаса в крутом проходе в пятой игре.

Барбашев задал тон третьему матчу силовым приемом на Жираре, после которого защитник «Эвеланш» с переломом грудины выбыл до конца сезона. После этого команды добавили в жесткости, а «Блюз» потеряли Биннингтона. Иван много боролся и так в том числе создал голевой момент Бозака в победном овертайме пятой игры.

Торопченко свой единственный балл за результативность против «Колорадо» также оформил в пятом матче, когда очки набрали все россияне «Сент-Луиса». В шестой игре, наоборот, никто из них не забивал и не ассистировал партнерам, а «Эвеланш» силами нижних звеньев завершили противостояние с голом за 6 секунд до конца третьего периода.

Итог россиян «Сент-Луиса» в 12 играх Кубка Стэнли-2022 против «Миннесоты» и «Колорадо»: Бучневич — 11 (1+10) очков и «-3», Тарасенко — 9 (6+3) и «-2», Торопченко — 0 (0+2) и «+2», Барбашев — 0 (0+2) и «-6».

Никита Задоров (№16) и Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports
Никита Задоров (№16) и Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

«Калгари» (3) — «Эдмонтон» (5) — 1-4 (9:6, 3:5, 1:4, 3:5, 4:5 ОТ)

Наши: з. Никита Задоров — 5 матчей, 1 (0+1) очко, «0» // нет.

Капитан &laquo;Эдмонтона&raquo; Коннор Макдэвид празднует заброшенную шайбу в&nbsp;овертайме матча против &laquo;Калгари&raquo;. Лучший игрок мира вытащил свой клуб в финал конференции! Макдэвид забил решающий гол в серии

Битва провинции Альберта получилась результативной и зашла на ряд рекордов. «Калгари» после напряженной серии с «Далласом» хватило только на одну победу на старте, а затем про подвиги Ткачака и компании забыли. «Эдмонтон» после непростого противостояния со средним «Лос-Анджелесом» довольно эффектно справился с фаворитом.

При всей мощи Макдэвида и Драйзайтля против них ставил даже экс-звезда «Ойлерз» Гретцки. Против «Эдмонтона» играла репутация Коннора и Леона — ярких по статистике в сезоне, но бесславных в Кубке Стэнли. В этом плей-офф у лучшего игрока лиги и его одноклубника — 26 (7+19) очков в 12 матчах (у каждого). Именно они организовали победный гол в овертайме решающей игры, когда Макдэвид забил при участии Драйзайтля (у немца — рекордные 17 очков за серию в истории битвы Альберты). «Нефтяники» пошли дальше с порой пропускающим из чужой зоны 40-летним вратарем Смитом, отвечающим на подколы про банкротство хет-триком и дублем Кейном, Нюджентом-Хопкинсом и другими.

Единственный россиянин в этой серии Задоров прочувствовал силу Макдэвида, который с Драйзайтлем много забивал сам и не меньше помогал тому же Кейну и другим. В одном из эпизодов четвертого матча российский защитник организовал за своими воротами столкновение двух соперников, Кассиана и Арчибальда. Но в целом «Флэймз» при всем старании было не до веселья. В этом плей-офф у Никиты — 0 (0+3) очков в 12 матчах и «+2».

«Колорадо» и «Эдмонтон» вышли в финал конференции впервые за 20 и 16 лет соответственно. И это будет не только противостояние Маккиннона и Макдэвида.

В атаке Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
В атаке Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Восточная конференция

«Флорида» (1) — «Тампа» (5) — 0-4 (1:4, 1:2, 1:5, 0:2)

Наши: в. Сергей Бобровский — 4 матча, 0 побед, процент отраженных бросков — 91,9, коэффициент надежности — 2,55. н. Максим Мамин — 2 матча, 0 очков, «-1» // н. Никита Кучеров — 4 матча, 7 (2+5) очков, «+5». з. Михаил Сергачев — 4 матча, 2 (0+2) очка, «+4». в. Андрей Василевский — 4 матча, 4 победы, %ОБ — 98,1, КН — 0,75.

Андрей Василевский. «Тампа» выкинула лучшую команду регулярки из плей-офф! Кучеров и Василевский идут за третьим кубком

Соседи по штату Флорида год назад выдали яркое противостояние в плей-офф, на этот раз чемпионы-2020 и -2021 забрали противостояние у лучшей команды регулярного чемпионата в четырех матчах. «Тампа» после тяжелого начала Кубка Стэнли в серии с «Торонто» снова выглядела мощно, а «Флорида» пополнила список жертв проклятия обладателей Президентского кубка.

Кучеров в режиме волшебника решал и завершал. В первом матче Никита разогнался из своей зоны в большинстве, финтом отправил в другую сторону Экблада и вместо броска не глядя отдал пас Перри на пустые ворота, а потом при реализации еще одного численного преимущества эффектно забил сам. Во второй игре россиянин отдал передачу из-за ворот себе за спину при двух накатывающих соперниках под гол Колтона за четыре секунды до сирены.

В третьем матче у Кучерова — 1+3 после гола в пустые ворота и дубля Стэмкоса. Он в один вечер догнал и перегнал Овечкина в топ-3 российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Пополнить статистику не удалось только в четвертой игре, когда после запросов отменили голы Киллорна и Никиты, а победной стала обидная для Бобровского шайба Маруна.

Кучеров лидирует среди россиян в этом плей-офф с 15 (4+11) очками в 11 матчах. Всего за карьеру у форварда «Тампы» 142 (48+94) очка в 124 играх, у Овечкина — 141 (72+69) в 147. Из наших бомбардиров в истории Кубка Стэнли впереди только еще две легенды: Федоров — 176 (52+124) в 183 и вырвавшийся вперед этой весной Малкин — 180 (67+113) в 177.

Василевский после непростого начала плей-офф в каждом матче с «Флоридой» входил в число звезд с важными спасениями. Андрей против соседей был почти непробиваем — 151 отраженный бросок из 154. Самая результативная команда регулярки и одна из пяти лучших по реализации большинства наконец-то забила при численном перевесе в плей-офф — с 26-й попытки в девятой игре против «Вашингтона» и «Тампы». При этом «Пантерз» не могли сгенерировать больше шайбы за встречу, а в решающей остались с нулем.

Василевский сделал 49 сэйвов в четвертом матче и в седьмой раз за карьеру сыграл на ноль в плей-офф. Андрей засушил соперников в шести играх, в которых его команда закрывала серию. От финала-2020 до этого полуфинала «Востока» в таких матчах он пропустил только раз при 200 бросках — против «Торонто» в первом раунде-2022.

«В моем понимании он — лучший игрок лиги. Он всегда играет одинаково, всегда все делает правильно. Иногда шайба влетает в ворота, но в больших матчах вы видите, почему он — лучший голкипер лиги», — сказал Сергачев о Большом Коте. С ними в той или иной степени согласятся многие игроки и соперники «Тампы», в том числе не реализовавший выход один на один в третьем матче Мамин и коллега Бобровский.

Артемий Панарин (№10) против Тони Деанжело. Фото USA Today Sports
Артемий Панарин (№10) против Тони Деанжело.
Фото USA Today Sports

«Каролина» (2) — «Рейнджерс» (4) — 3-4 (2:1 ОТ, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1, 2:5, 2:6)

Наши: н. Андрей Свечников — 7 матчей, 1 (1+0) очко, «0». в. Петр Кочетков — 2 матча, 0 побед, %ОБ — 79,2, КН — 4,95 // в. Игорь Шестеркин — 7 матчей, 4 победы, %ОБ — 94,9, КН — 1,72, 2 передачи. н. Артемий Панарин — 7 матчей, 4 (1+3) очка, «-2».

Игорь Шестеркин (№31) во&nbsp;время рукопожатия команд после серии. Шестеркин снова выдал суперматч и затащил свою команду в финал «Востока»! Теперь его ждет битва с Кучеровым

«Рейнджерс» прорвались в финал «Востока» после двух матчей № 7 в сериях, в которых они отставали, — 1-3 против «Питтсбурга» и 0-2 и 2-3 против «Каролины». «Харрикейнз» в этом Кубке Стэнли побеждали только на своем льду, прошли «Бостон» и дотянули до решающей игры с ньюйоркцами. В противостоянии меньше всех пропускавших в регулярке команд важную роль сыграли вратари. У клуба из Роли весь плей-офф пропустил основной голкипер Андерсон, Раанта дважды получал повреждения, а Кочетков после сказочного старта ничего не смог поделать в развязке второго раунда.

Шестеркин провел полуфинал конференции на высочайшем уровне, в отличие от серии с «Питтсбургом» его ни разу не меняли на Георгиева. У Игоря 222 отраженных броска из 234, в том числе 37 в решающей игре. Даже при поражениях или необязательных шайбах в победных встречах он выглядел стеной. Россиянина традиционным скандированием имени поддерживает публика на «Мэдисон сквер гарден», а чужие трибуны, видимо, только мотивируют. Фанаты «Пингвинз» получили от вратаря послание еще в регулярке, болельщиков в Роли ждало приветствие после серии.

В восторге от надежности Шестеркина был один из вип-зрителей третьего матча — Гретцки. «Хорошая победа и отличная игра вратаря. Так приятно поздороваться. Нереальная игра!» — написал Великий в соцсетях под совместным фото. В шестой игре к очередным сэйвам Игорь добавил две голевые передачи: сделал спасение перед шайбой Мотта, потом пару ассистов (не таких эффектных, как пас против «Питтсбурга», но все же), а также получил удаление за «хит» на сопернике при попытке вернуться в ворота.

«Всегда отлично, когда у тебя есть такой вратарь, осталось начать забивать», — сказал Паранин.

Сам Панарин после травмы в конце регулярки проводит неровный плей-офф. Впечатление в серии против «Питтсбурга» исправил гол в овертайме матча № 7. В противостоянии с «Каролиной» у Артемия — один гол, последний в шестом матче. Из четырех передач форварда наиболее эффектным вышел пас на Зибанежада в четвертой игре. С другой стороны, в том числе его недоработки приводили к некоторым шайбам «Харрикейнз». Российского нападающего критикуют, а игру «Рейнджерс» определяют Зибанежад, Крайдер и не только.

У Панарина в этом Кубке Стэнли — 11 (4+7) очков в 14 матчах и «-1». И есть возможность изменить оценку своего участия в командной игре в финале конференции. Свечников завершил плей-офф с 5 (4+1) очками в 14 матчах и «-1». В серии с «Рейнджерс» форвард «Каролины» набрал только один балл за результативность — после гола при выходе один на один в конце пятой игры.

В финале «Востока» достаточно интриг, в том числе по именам. Например, Кучеров против Панарина. Одним из главных будет противостояние Василевского и Шестеркина, лучшего вратаря лиги последних лет и лучшего вратаря лиги в этом сезоне. Легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист обобщил: «Игорь против Василевского — вау! Рождество пришло раньше для всех фанатов вратарей. Должно быть невероятно».

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) в&nbsp;серии &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Флоридой&raquo;. Отчаявшийся Овечкин, загнанный Капризов и последний танец Малкина. Самые популярные русские хоккеисты вылетели из Кубка Стэнли

О россиянах в первом раунде — ранее. Продолжение — уже ближайшей ночью.

Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Валерий Ничушкин
Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
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7.06
1.06 03:00
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 25
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 14 19
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 12 9
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 14 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Андрей Василевский

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

 11 2.25
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