Великий матч российского нападающего «Колорадо».

Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Макдэвид — 9 (Хаймэн, Нерс), 0:38 — 1:0. Ничушкин — 4 (Байрам, Тэйвз), 16:12 — 1:1. Ничушкин — 5 (Тэйвз, Маккиннон), 24:37 — 1:2. Маклеод — 3 (Кулак, Райан), 47:34 — 2:2. Комфер — 5 (Кольяно), 52:42 — 2:3. Рантанен — 4 (п.в.), 59:33 — 2:4.

Вратари: Смит (58:00 — 59:33) — Францоуз.

Штраф: 23 — 4.

Броски: 29 (9+13+7) — 43 (12+19+12).

Наши: — - Ничушкин (23.41/5/+2).

5 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии 0-3.

Российский нападающий Валерий Ничушкин — далеко не самый яркий игрок в «Колорадо». Играет он много, но не настолько техничен, как Маккиннон и не так универсален, как Макар. Ничшукин проводит лучший сезон в НХЛ, уже выбил 30 голов с учетом плей-офф, но все-таки находится на втором плане. Впрочем, в третьей игре финала Западной конференции настало его время.

Хотя началось-то все с традиционного гола Коннора Макдэвида. Уже спустя 38 секунд после стартового вбрасывания — казалось, что мегарезультативного матча теперь не избежать.

Удаление Эвандера Кейна на пять минут за толчок на борт Назема Кадри могло сильно в этом поспособствовать, но «Эдмонтон» отбился. А вот рикошет от клюшки Нерса после прострела Ничушкина оказался неберущимся для Майка Смита.

Ко второму голу Ничушкина привели выигранное Маккинноном вбрасывание в чужой зоне и активная игра самого Валерия. За несколько секунд он дважды сыграл в подыгрыше и помчался на пятак, где первым успел к шайбе после того, как Смит отразил бросок Тэйвза.

Ничушкин почувствовал себя настолько уверенно, что вскоре мог делать хет-трик. Нападающий «Колорадо» оказался намного проворнее 38-летнего Данкана Кита, но бросок не совсем получился — Смит уже был отыгран, но шайба прилетела прямо в него.

«Колорадо» выглядел сильнее соперника, но вратарь Павел Францоуз чуть не заруинил все усилия своей команды. Бросок форварда четвертой тройки «Эдмонтона» Маклауда был не самым сложным.

Когда Джей Ти Комфера отправили на скамейку штрафников, показалось, что арбитры вовсе не хотят быстрого завершения серии и немного помогают «Ойлерз». Но удаление в итоге сработало против «Эдмонтона». Гости отбились, а выскочивший на лед Комфер оттер уставшего за большинство Бушара и переиграл Смита.

Ничушкин все-таки мог оформить хет-трик, но Смит спас «Эдмонтон» после перевода Маккиннона и броска российского нападающего в касание.

Макдэвид и Драйзайтль спасти матч не смогли, и в итоге «Эдмонтон», так вдохновивший фанов в серии с «Калгари», в шаге от вылета из плей-офф. 0-3 в битве с «Колорадо», и шансы на первый Кубок Стэнли для канадского клуба за последние 29 лет улетучиваются. Хотя, стоит признаться, их изначально было маловато.