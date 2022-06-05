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Сегодня, 06:20

Ничушкин — главный герой дня в НХЛ! Он чуть не сделал хет-трик и теперь в шаге от первого финала Кубка Стэнли в карьере

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить в третьем матче серии с «Эдмонтоном»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Великий матч российского нападающего «Колорадо».

Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Макдэвид — 9 (Хаймэн, Нерс), 0:38 — 1:0. Ничушкин — 4 (Байрам, Тэйвз), 16:12 — 1:1. Ничушкин — 5 (Тэйвз, Маккиннон), 24:37 — 1:2. Маклеод — 3 (Кулак, Райан), 47:34 — 2:2. Комфер — 5 (Кольяно), 52:42 — 2:3. Рантанен — 4 (п.в.), 59:33 — 2:4.
Вратари: Смит (58:00 — 59:33) — Францоуз.
Штраф: 23 — 4.
Броски: 29 (9+13+7) — 43 (12+19+12).
Наши: — - Ничушкин (23.41/5/+2).
5 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии 0-3.

Российский нападающий Валерий Ничушкин — далеко не самый яркий игрок в «Колорадо». Играет он много, но не настолько техничен, как Маккиннон и не так универсален, как Макар. Ничшукин проводит лучший сезон в НХЛ, уже выбил 30 голов с учетом плей-офф, но все-таки находится на втором плане. Впрочем, в третьей игре финала Западной конференции настало его время.

Хотя началось-то все с традиционного гола Коннора Макдэвида. Уже спустя 38 секунд после стартового вбрасывания — казалось, что мегарезультативного матча теперь не избежать.

Удаление Эвандера Кейна на пять минут за толчок на борт Назема Кадри могло сильно в этом поспособствовать, но «Эдмонтон» отбился. А вот рикошет от клюшки Нерса после прострела Ничушкина оказался неберущимся для Майка Смита.

Ко второму голу Ничушкина привели выигранное Маккинноном вбрасывание в чужой зоне и активная игра самого Валерия. За несколько секунд он дважды сыграл в подыгрыше и помчался на пятак, где первым успел к шайбе после того, как Смит отразил бросок Тэйвза.

Ничушкин почувствовал себя настолько уверенно, что вскоре мог делать хет-трик. Нападающий «Колорадо» оказался намного проворнее 38-летнего Данкана Кита, но бросок не совсем получился — Смит уже был отыгран, но шайба прилетела прямо в него.

«Колорадо» выглядел сильнее соперника, но вратарь Павел Францоуз чуть не заруинил все усилия своей команды. Бросок форварда четвертой тройки «Эдмонтона» Маклауда был не самым сложным.

Когда Джей Ти Комфера отправили на скамейку штрафников, показалось, что арбитры вовсе не хотят быстрого завершения серии и немного помогают «Ойлерз». Но удаление в итоге сработало против «Эдмонтона». Гости отбились, а выскочивший на лед Комфер оттер уставшего за большинство Бушара и переиграл Смита.

Ничушкин все-таки мог оформить хет-трик, но Смит спас «Эдмонтон» после перевода Маккиннона и броска российского нападающего в касание.

Макдэвид и Драйзайтль спасти матч не смогли, и в итоге «Эдмонтон», так вдохновивший фанов в серии с «Калгари», в шаге от вылета из плей-офф. 0-3 в битве с «Колорадо», и шансы на первый Кубок Стэнли для канадского клуба за последние 29 лет улетучиваются. Хотя, стоит признаться, их изначально было маловато.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
2 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
3 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
3 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
25.05
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5.06 03:00
Эдмонтон – Колорадо
 2 : 4
5.06 22:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 15 30
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 15 27
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 16 22
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 13 10
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 16 9
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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