Шестеркин — король. Но в финал выходят Кучеров, Василевский и Сергачев
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восточная конференция. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Стэмкос — 8 (Палат, Сергачев), 30:43 — 1:0. Ватрано — 5 (бол., Копп), 53:07 — 1:1. Стэмкос — 9 (Кучеров, Палат), 53:28 — 2:1.
Вратари: Василевский — Шестеркин (58:57).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 31 (11+12+8) — 20 (7+6+7).
Наши: Кучеров (16.57/2/+2), Сергачев (24.09/3/+1) — Панарин (21.32/3/-1).
12 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 4-2.
Три поражения подряд заставили главного тренера «Рейнджерс» Жерара Галлана пойти на изменения в тройках нападения. Ньюйоркцы разбили потерявшее эффективность The Kid's Line. Каапо Какко остался вне заявки, а Алексиса Лафренье подняли в первое звено к Зибанежаду и Ватрано. Консервативный Галлан редко перестраивал топ-6, но критическая ситуация, в которую «бродвейцы» загнали сами себя, требовала нетривиальных решений от тренера.
«Тампа» справилась с ньюйоркцами без лучшего снайпера прошлого плей-офф Брэйдена Пойнта. Центрфорвард травмировался в последнем матче с «Торонто» и пропустил серии с «Флоридой» и «Рейнджерс». Тренер «Лайтнинг» Джон Купер отмечал, что канадец сыграет с ньюйоркцами, если финал Востока затянется. Видимо, «Болтс» решили не рисковать здоровьем Пойнта — но не сомневаюсь, что против «Колорадо» нападающий вернется в состав. Отсутствие Брэйдена говорит о запасе, с которым «Тампа» прошла «Рейнджерс».
Малособытийный первый период подтвердил ожидания от шестого матча серии. «Тампа» на правах хозяев и команды, которая почувствовала уверенность, атаковала нацеленнее и доставила Игорю Шестеркину больше проблем, чем «Рейнджерс» — Андрею Василевскому. «Лайтнинг» строго и организованно действовали в собственной зоне, не позволяя ньюйоркцам завладеть инициативой и заходить на осознанные поцизионки. Лидеры «бродвейцев» оставались в тени. Перестановки Жерара Галлана не принесли должного эффекта — с середины матча тренер откатил сочетания к базовым настройкам, а ближе к концовке снова перемешал звенья.
Второй период начался с мегаспасения Шестеркина. «Тампа» полетела вперед с первых смен. Лихая контратака с участием Стэмкоса и Кучерова завершилась хитрым броском в касание Никиты, но голкипер «Рейнджерс» блистательно прочитал эпизод и зацепил шайбу ловушкой.
Выделить помимо сэйвов Шестеркина стоит Джейкоба Трубу, который силовыми приемами стремился разбудить партнеров. Защитник приложил в средней зоне самого Кори Перри, спровоцировав агрессию игроков «Лайтнинг». Партнеры вступились за ветерана. Трубе быстро объяснили, что такое хорошо и что такое плохо. Но чудеса голкипера и жесткость защитников — это не про голы и острые моменты. Дисциплинированная «Тампа» хладнокровно разбивала атаки соперника. Не оставляя шансов на вторые броски, встречные передачи, выходы на пятак — и все остальное, что потревожило бы Василевского.
Голевое затишье к середине матча прервал капитан «Болтс» Стивен Стэмкос. Шестеркин творил чудеса, не раз выручил Нью-Йорк в безнадежных ситуациях, но пропустил прямым броском от канадца со средней дистанции. «Лайтнинг» забили из не самого очевидного момента, если вспомнить, сколько остроты у чужих ворот хозяева создали за предыдущие 30 минут. Впрочем, по общей активности гол «Тампы» — логичное следствие ее превосходства.
Пропущенный гол не надломил Шестеркина. Тем более следом «Рейнджерс» пришлось отбиваться от банды Кучерова в большинстве, когда в штраф-бокс присел Артемий Панарин. 13 бросков за сорок минут от ньюйоркцев — ничтожно мало, чтобы замахнуться на продолжение серии. Дело не только в количестве, но и качестве. Не сказать, что Василевский скучал в воротах, но большинство шайб банально не доходили до голкипера, а на пятаке «Тампы» царил порядок. Минимум моментов и нестандартных решений от гостей, которые заставили бы Андрея нервничать.
Только отчаянный навал в третьем периоде, когда «Рейнджерс» получили два большинства подряд, помог Фрэнку Ватрано сравнять счет и подарил Манхэттену надежду на седьмой матч. Конструкция «Лайтнинг» пошатнулась, но радость гостей оказалась преждевременной. «Тампа» моментально включилась и в следующей атаке вернула преимущество. Кучеров вывел Стэмкоса с глазу на глаз с Шестеркиным, и канадец не без удачи пробил голкипера. Игорь возмущался решением арбитров, но оперативный просмотр подтвердил, что Стивен забил по правилам.
Выход в финал конференции — значимое достижение для «Рейнджерс». Молодая и только строящаяся команда Галлана превзошла все ожидания. На третий камбэк — после «Питтсбурга» и «Каролины» — ньюйоркцам не хватило сил, самообладания, мастерства. «Тампа» смотрелась свежее. «Тампу» не сбили с ног два поражения подряд. «Тампа» давила атакующим талантом на бесподобного Шестеркина, который спасал весь матч и не справился только с бросками Стэмкоса. Дубль опытного канадца — лучшая иллюстрация разницы «Лайтнинг» и «Рейнджерс». Шестеркин — король, но в финал проходят Кучеров, Василевский и Сергачев.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|12.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72