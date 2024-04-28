Коваленко дебютировал в НХЛ в матче «Колорадо» с «Виннипегом»

Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко дебютировал в НХЛ.

24-летний россиянин был включен в состав «Эвеланш» на четвертый матч первого раунда плей-офф против «Виннипега» (2-1).

В сезоне-2023/24 Коваленко выступал за «Торпедо». Форвард набрал 35 (11+24) очков в 42 играх регулярного чемпионата КХЛ и 4 (0+4) очка в 5 встречах Кубка Гагарина.

В 5 матчах (регулярки и плей-офф) за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ Коваленко набрал 4 (2+2) очка.